Україні на замітку: як Німеччина дала другий шанс покинутим шахтам і заводам завдяки туризму

В Україні час від часу піднімається питання розвитку індустріального туризму на базі занедбаних об'єктів гірничодобувної галузі, проте поки далі розмов справа особливо не заходить. Тим часом УНІАН.Туризм вирішив згадати міста Німеччини, де якраз успішно вдалося втілити подібну ініціативу в життя. Адже Україні, де десятиліттями без діла іржавіє величезна кількість покинутих шахт і заводів, дійсно є чому повчитися у практичних німців.

Трохи історії

Зі стартом промислової революції, що почалася в Німеччині в першій половині 19 століття, особливий поштовх для розвитку отримав Рейнсько-Рурський регіон, що знаходиться на території сучасної федеральної землі Північний-Рейн Вестфалія. У той період тут активно почала розвиватися вугільна промисловість, і вже незабаром Німеччина щосили забезпечувала вугіллям не тільки себе, але і добру половину Європи. Ну а войовничий настрій тодішніх німців, у свою чергу, сприяв розвитку сталеливарної промисловості, для якої знову ж потрібне було вугілля. Країна готувалася до війни – їй потрібні були машини і зброя.

Однак через півтора століття, зважаючи на цілу низку факторів – від капітуляції Німеччини у Другій світовій війні до ситуації на світових ринках – все кардинально змінилося. Видобувну і металургійну галузі країни, які були тісно пов'язані між собою, серйозно підкосили світові кризи в цих сферах в 50-70-х роках. У якийсь момент німці зрозуміли, що просто немає сенсу витрачати людський і фінансовий ресурс на те, що не приносить доходів і не є конкурентним на світових ринках, набагато вигідніше купувати все це за кордоном. Адже ціни на сировину знижувалися, а витрати на видобуток вугілля зростали, як і ризики – його запаси поступово вичерпувалися, тому копати доводилося ще глибше. У якийсь момент галузь просто стала дотаційною.

З іншого боку, ФРН, до якої відносилася земля Північний-Рейн Вестфалія, за пару десятків років успішно відновилася після війни і почала переорієнтуватися на більш перспективні та сучасні, технологічні та інтелектуальні галузі.

А ще німці думали про екологію своєї країни, адже все це «побічне» добро, яке залишалося від промисловості, потрапляло в річки і атмосферу. І про здоров'я своїх громадян, задіяних в не найбезпечніших виробництвах. Паралельно в країні почався плавний перехід на альтернативні джерела енергії, що передбачає в тому числі відмову від виробництва ядерної енергії до кінця 2022 року.

Зрозуміло, коли в 80-х роках минулого століття уряд Німеччини почав поступово згортати вугільну промисловість, було багато незадоволених. За 20 років в Рурському регіоні зникло близько півмільйона робочих місць у видобувній галузі, тоді як в альтернативних сферах кількість вакансій збільшувалася не так швидко. Але ж робітникам ще треба було переучуватися під нові реалії! Однак у підсумку німці впоралися з усіма викликами, і зараз згадують про своє промислове минуле з легкою ностальгією і вдячністю.

Важливу роль зіграло те, що процес проходив поступово. Вугільну промисловість почали згортати в 80-х роках, і тільки в 2018 році в Рурському регіоні закрили останню кам'яновугільну шахту. Трохи бурого вугілля в Німеччині ще видобувають, але і від цього в майбутньому планують відмовитися. Ось такий спрощений короткий переказ.

Сучасність Рурського регіону

Що ж сталося з величезною площею закритих заводів і шахт з усіма існуючими там спорудами? Все просто: відкриту територію озеленили і перетворили на прогулянкові зони, а будівлі цехів і шахт –на музеї та культурні простори, потрапляючи всередину яких ніби опиняєшся всередині живої машини.

Тим більше, що німецька цехова архітектура, переважно червоного кольору, - це окремий вид мистецтва, що своїм зовнішнім виглядом приваблює величезну кількість любителів атмосферних фото. Ну а жителі регіону від цього теж отримали свою вигоду, адже відкриття подібних туристичних і культурних об'єктів створило велику кількість нових робочих місць.

Сучасна Рурська конурбація площею майже 4,5 тисячі квадратних кілометрів і з населенням близько 5,3 мільйонів людей – це одна з найбільших міських агломерацій в Європі, міста якої практично зливаються одне з одним. Їдеш на поїзді з одного міста в інше, і зовсім не помічаєш кордону. Багато жителів регіону взагалі живуть в одному місті, а їздять на роботу або навчання –до іншого.

Найбільшими містами тут є Дортмунд і Ессен, кожен з населенням близько півмільйона людей. Саме в них можна побачити одні з найуспішніших прикладів «перепрофілювання» колишніх промислових об'єктів під індустріальний туризм. Також цікаві локації можна розшукати в Бохумі, Дуйсбурзі, Оберхаузені, Гальзенкірхені та ще декількох містах.

Ми трохи докладніше розповімо про найцікавіші тутешні об'єкти індустріального туризму, які об'єдналися в рамках регіонального проекту «Шлях індустріальної культури» Рурського регіону (Route der Industriekultur). Всього він включає в себе 56 основних визначних пам'яток: 26 об'єктів, у тому числі кілька музеїв, 17 оглядових майданчиків з панорамним краєвидом на індустріальний пейзаж і 13 значущих робочих селищ.

Шахта Цольферайн в Ессені

Колишня кам'яновугільна шахта Цольферайн (Zeche Zollverein) в Ессені, мабуть, найвідоміший об'єкт індустріального туризму в Рурському регіоні. Шахта почала працювати в 1834 році, коли один німецький підприємець зайнявся пошуком родовища коксівного вугілля для своїх сталеливарних заводів. Понад століття Цольферайн була справжнім промисловим гігантом, проте в 70-і роки минулого століття почала поступово занепадати. Наприкінці 1986 року її вирішили повністю закрити, тоді як тутешній коксовий завод пропрацював ще кілька років. Частину приміщень Цольферайн зберегли в якості пам'ятника індустріальної культури, який в 2001 році був включений до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Зараз Zeche Zollverein в Ессені – це культурний і творчий центр міста. Тут регулярно проводяться всілякі ярмарки, фестивалі, концерти та інші творчі проекти. На території Центру є кілька музеїв, включаючи музей «Дорога вугілля» і музей Рурського регіону, а в колишньому коксовому заводі розміщена виставка сучасного мистецтва і влаштовуються тимчасові тематичні виставки.

Та й по чималій вуличній території шахти прогулятися приємно. І, зрозуміло, зробити побільше атмосферних фото.

До слова, сам по собі Ессен також доволі симпатичне місто. Звісно, тут немає такої кількості історичних пам'яток, як в Кельні або Ахені, але одночасно тут є що подивитися крім індустріальних об'єктів.

Шахта-музей «Цехе Цоллерн» в Дортмунді

Німецький Дортмунд більшість українців знають виключно завдяки місцевій футбольній команді «Боруссія». Однак якимось незрозумілим чином Дортмунд став одним з моїх улюблених міст Німеччини. Тут, на перший погляд, особливо немає чого подивитися з туристичної точки зору (наприкінці Другої світової місто розбомбили на 95%, тому майже нічого історичного не залишилося). Але саме в таких містах ти найкраще поринаєш у сучасне життя німців – з усією цією схибленістю на футболі, численними кебабними та локальними івентами для своїх. Це вам не хіпстерський Берлін і не богемний Мюнхен, тут немає натовпів туристів і місто не заточене під приїжджих. І тебе тут абсолютно не сприймають як туриста.

Але повернемося до індустріального туризму. Центральний тематичний об'єкт тут – Шахта-музей «Цехе Цоллерн» (LWL-Industriemuseum Zeche Zollern), відкрита на початку 20 століття. Я жартую: очевидно, німці знали, що потім доведеться переробляти шахту на музей, а тому одразу зробили її будівлю неймовірно красивим – з вітражами, фігурними вікнами і башточками. Зараз тут розташувався основний індустріальний музей регіону.

За іронією долі, хоч я не раз бувала в Дортмунді, якраз сюди не добиралася, тому що знаходиться шахта на околиці міста і на поїздку сюди потрібно виділяти чимало часу. Цього літа я збиралася туди нарешті дістатися, проте моя поїздка до Німеччини благополучно накрилася мідним тазом через пандемію. Мораль: відкладати щось на потім – погана звичка.

Але зате я встигла побувати в районі Dortmund Hörde. Колись це був промисловий мікрорайон на околиці міста, а зараз – доволі престижне місце з не найдешевшою нерухомістю. Тут все якось охайно і затишно, багато відремонтованих старих будиночків, кілька красивих старовинних церков, цікаві інстаграмні локації і велика зелена зона.

Звідси йти близько 2,5-3 км до мого улюбленого місця в Дортмунді – парку Вестфален (Westphalen Park) і дорогою трапляються дуже цікаві речі: мальовниче озеро, старовинний віадук, колишній завод і затишний лісовий масив.

Особливу увагу хочеться приділити озеру Фенікс (Phoenix-See) – це доволі популярне місце для променадів і катання на катамаранах, десь в 4-5 кілометрах від центру, з повним набором кафешок, магазинчиків, елітних котеджів та інших благ середнього класу. Озеро дійсно мальовниче, і там живе величезна кількість водоплавних птахів – казарки, качечки, лисухи і так далі.

А найцікавіше – це озеро насправді штучне. З'явилося воно лише в 2011 році на місці шахти колишнього металургійного заводу. На початку нульових підприємство закрили, після чого взялися за масштабну рекультивацію землі. Процес зайняв років 10 і зараз ці місця не впізнати.

Про минулі часи нагадує хіба що пам'ятник гігантській пічці (точніше, це реальна пічка, що служила місту довгі роки, і ставляться до неї з великою повагою).

У цьому ж районі знаходиться інший цікавий Індустріальний об'єкт – колишній доменний завод Hochofenwerk Phoenix West. Зараз на його території облаштували концертний зал, поруч є пивоварня з пабом і місця для активного відпочинку. Але найбільше туристи тут люблять тури під назвою Faszination Skywalk auf Phoenix West, під час яких можна прогулятися висотними конструкціями заводу і помилуватися околицями.

Ландшафтний парк «Дуйсбург-Норд»

Громадський парк LandschaftsparkDuisburg-Nord у Дуйсбурзі був відкритий в 1994 році на території закритого металургійного заводу «Мейдеріх хютте». Парк «Дуйсбург-Норд» вважається одним з найкращих в Європі прикладів відновлення і повторного використання території. Його мета – не просто створення зеленої прогулянкової зони в промисловому місті, а й збереження пам'яті про його індустріальне минуле. Зараз на території парку облаштовані ігрові майданчики, кафе, звіринець і навіть хостел. Також всі бажаючі можуть потрапити всередину однієї з колишніх доменних печей і на оглядові майданчики, звідки відкриваються мальовничі краєвиди на довколишні міста і Рейн.

Крім того, колишню ТЕЦ заводу переобладнали під величезний зал, де проводяться концерти та спортивні заходи, а на території газгольдера облаштували штучний басейн глибиною 13 метрів, який активно використовують дайвери для тренувань.

Ще одна «родзинка» парку – вечірнє кольорове освітлення колишніх промислових споруд. І це не просто підсвічування, а ціла продумана інсталяція, яка включається автоматично з настанням сутінків. У вихідні та свята гості можуть побачити повну програму світлового шоу.

Індустріальний музей в Оберхаузені

Формально об'єднання LVR-Industriemuseum складається з шести музеїв різної спрямованості в Рурському регіоні (тканинна фабрика, виробництво паперу, бавовняна фабрика тощо). Але окремо серед них хочеться виділити музей на базі колишньої цинкової фабрики в Оберхаузені LVR-Industriemuseum Zinkfabrik Altenberg. Його перевага – зручне розташування, прямо біля залізничного вокзалу. Я потрапила туди зовсім випадково: у мене була пересадка в Оберхаузені, і якраз потрібно було якось скоротати пару годин. Вже саме по собі будівля музею дуже приваблює, а всередині нього можна побачити велику кількість всіляких агрегатів, колись використовуваних у виробництві. Дітлахи таке зазвичай люблять.

Ще один цікавий об'єкт в Оберхаузені – Gasometer Oberhausen, що є найбільшим газгольдером дискового типу в Європі. Раніше в ньому зберігали газоподібні речовини, але після припинення використання за призначенням його переобладнали у виставковий зал, де періодично влаштовують тематичні виставки. А на даху Газометра обладнані три оглядові майданчики.

Німецький музей вугільної промисловості в Бохумі

Ще один цікавий індустріальний об'єкт в регіоні – Німецький музей гірничої справи (Deutsches Bergbaumuseum) у Бохумі, будівлю якого я жартома назвала «Пам'ятником штопору». Це один з небагатьох об'єктів індустріального туризму в Рурському регіоні, який з самого спочатку був задуманий як музей і ніколи не використовувався у виробничих цілях. Перша виставка відкрилася тут ще в середині 19 століття, а статус музею він отримав в 1930 році, влаштувавшись на місці колишньої скотобойні. Під потреби музею тут побудували нову стилізовану будівлю зі штучною шахтою для екскурсій.

У другій половині 20 століття музей постійно розширювався, добудовувався, реконструювався, сюди перевозилися експонати з інших міст регіону. Крім того, музей працює як великий науково-дослідний інститут в галузі гірської археології та археометрії. В архіві музею зберігаються документи з історії гірничої справи.

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Німці з їхньою завидною практичністю примудрилися переорієнтувати економіку в більш технологічне русло, при цьому віддавши данину поваги своєму індустріальному минулому і створивши робочі місця співробітникам «вимерлих» галузей. І Україні, де ще з радянських часів без діла іржавіє величезна кількість покинутих шахт і заводів, дійсно є чому повчитися.

Марина Григоренко

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