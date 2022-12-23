Дістатися до замку Кантакузіно в румунських Карпатах досить просто, відвідати його може будь-хто всього за 280 гривень.

Замок Кантакузіно в Румунії різко став користуватися популярністю після виходу хітового серіалу "Венздей" від Netflix.

Як пише Daily Mail, саме на території цього замку знімали сцени, що відбуваються в Венздей Адамс в академії Невермор.

При цьому на опублікованому виданням відео видно, що оригінальний замок Кантакузіно був узятий за основу і пізніше "доопрацьований" за допомогою комп'ютерної графіки.

Відео дня

Варто відзначити, що замок Кантакузіно – це далеко не єдина локація в Румунії, де знімали серіал "Венздей": основні зйомки відбувалися в румунській столиці Бухаресті.

Замок Кантакузіно Румунії – як дістатися

Замок Кантакузіно (Cantacuzino Castle) в неороманському стилі розташований в невеликому містечку Буштень в румунських Карпатах. Іноді його ще називають замок Замора (Zamora Castle) через розташування в географічному районі Замора.

Побудували замок на початку 20 століття на замовлення впливового румунського державного діяча Георге Григоре Кантакузіно, який був одним з найбагатших людей свого часу в Румунії.

Відстань від Бухареста до містечка становить близько 130 кілометрів, які можна легко проїхати на прямому поїзді менше ніж за 2 години. Від Брашова сюди їхати близько 30 кілометрів, проте доведеться зробити кілька пересадок через особливості гірського рельєфу.

Від залізничного вокзалу Буштені до замку Кантакузіно йти всього 1,5 кілометра, проте доведеться трохи попетляти.

Загальна площа комплексу Кантакузіно становить понад три тисячі квадратних метрів. Будівля замку оточена парком, на території якого знаходяться водоспад з гротом і фонтани. У центральному павільйоні експонується колекція унікальної румунської геральдики, що представляє сім'ї, пов'язані з домом Кантакузіно, а також портрети членів цього роду. Також там влаштовуються різні тимчасові виставки. Наприклад, зараз там показують роботи Гойї і Далі.

Відвідати замок Кантакузіно зараз можуть всі бажаючі. Дорослий квиток, що дозволяє відвідати сам замок, Ххудожню галерею і парк скульптур, коштує 55 румунських лей (близько 440 гривень), проте можна відвідати тільки замок і парк за 35 лей (близько 280 гривень). Також на території є ресторан і парк розваг. Детальну інформацію можна дізнатися на сайті замку.

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