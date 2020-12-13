Мальдіви за ціною Одеси. Чи стали закордонні курорти ближче до українського гаманця

В Уряді запевнили, що міжнародне авіасполучення припиняти не будуть. Тож чимало українців, попри карантин, наважилося на святковий закордонний відпочинок. Варіантів для українських туристів не багато, але вони є. І у них є свої "за" та "проти".

COVID-19 добряче підкосив ціни. Єгипет не лише не закрився, а й навіть обвалив ціну. Тож нині - в топі популярності серед охочих зустрічати новий рік у теплих краях. Країна в зеленій зоні. Вам потрібно мати лише ПЛР-тест. Причому, з 1 грудня, не лише з мокрою печаткою, а й зі штрих кодом.

За словами турагентки Марини Казакової, ціни просіли на 20 відсотків. "Можна за 300 доларів на тиждень полетіли в гарний готель чотири зірки на "все включено" і покупатися", - розповіла вона ТСН.Тижню.

Та будьте готові, що на новорічні свята ціни трохи підскочать. Втім, можна відмовитись від обов’язкового новорічного бенкету і заощадити до 100 доларів з людини.

Також слід пам’ятати, що взимку навіть у Єгипті прохолодніше, тож обов’язково обирайте готель у бухті.

"Температура може бути 20 градусів, але дме такий вітер, що відчувається, як шість. Не рекомендую в якості курорту Хургаду. Може бути Марсала. Та, як правило, взимку лідер бронювань – Шарм-ель-Шейх. Там є захищені бухти, корали, і там буде комфортно", - розповідає ТСН.Тижню Марина Казакова.

Також не варто орієнтуватись на відгуки минулих років. "Ті готелі, які минулого року були круті, зараз можуть бути "ніколи не їдьте у цей готель". Тому я рекомендую орієнтуватися на відгуки тих, хто побував там вже після карантину. Все, що було до – не важливо", - каже Марина Казакова.

Трохи дорожчі за Єгипет та другі за популярністю серед українців - Об’єднані арабські емірати.

"Ви будете здивовані, але сьогодні на емірати збільшилась кількість рейсів. 4-5 рейсів щодня вилітає з Києва. Більше, ніж до пандемії. Адже ціни зменшилися. Та туристів там небагато, готелі не заповнені. А в пік сезону полетіти недорого… Не скоро така можливість з’явиться", - розповідає ТСН.Тижню заступник голови Комітету з питань туризму Торгово-промислової палати Володимир Царук.

Переліт та тиждень відпочинку в готелі на двох - від восьмисот доларів. З’явилися навіть тури-вікенди по 300 доларів. І це - в пік сезону. Єдине - емірати не довіряють українському тесту. В аеропорту у вас заберуть результати українського і зроблять свій. А на вердикт доведеться самоізолюватися в готелі на добу.

Українці, які наважились на відпочинок в ОАЕ, розповідають, що нервували, поки отримали результат. А коли він прийшов – отримали на паспорт спеціальні наклейки та видихнули.

Ще одна туристична місцина, не закрита для туристів з України через пандемію – Занзібар. Туристка Олена Квітка розповідає, що на океан тут можна дивитися вічно: "Такої прозорої бірюзової води я у своєму житті ще не бачила ніде".

Острів Занзібар належить Танзанії й з усіх сторін омивається теплим Індійським океаном. Олена щойно звідти. У телефоні - сотні фотографій з райських пляжів, дайвінгу та сафарі. "Гіпопотами там бігають, як їжаки. Особливо вночі. Приходять пожерти газон, який певно, що в готелі набагато смачніший", - розповідає вона ТСН.Тижню.

Острів із невідомої й дорогої африканської глибинки нині перетворився на популярний серед українців, і головне - доступний екзотичний курорт. Цієї осені з Києва запустили прямі рейси. Плюс - ковід обвалив ціни на екзотичний відпочинок. Тиждень з перельотом та проживанням у готелі обійдеться в сімсот доларів.

"Раніше було дорожче на 1,5 тисячі через рейс. Прямий рейс – тому дешевше. Віза по прильоту. Летіти 9 годин, дозаправка в Єгипті. Дуже комфортно. Летиш в нашу ніч – їси, спиш, прокидаєшся, дивишся серіал і все, прилетів", - розповідає Олена квітка.

І головне Занзібар - острів без ковіду. Тести з туристів не вимагають, маски носити теж не потрібно.

За словами Олени, на пляжах великого скупчення людей немає. Тому там безпечно. А от щодо зірковості готелей – це не про Занзібар. "3-4 зірки можна орієнтуватися. Це буде просто. Зі смаком і чисто", - каже туристка.

Ще один популярний напрям серед українців у цьому році – Домінікана. Подружжя зі Львова обрало Карибський басейн, бо побачити джунглі, гори, ідеальні пляжі та цікаві історичні місця стало дешевше і простіше - з’явилися прямі рейси. Орест та Марта розповідають ТСН.Тижню, що прилетіли сюди відсвяткувати важливу подію – десять років разом.

"Домінікана популярна серед українців, літак був забитий з Києва. У нас тут є Закарпаття, Львів, Дніпро…", - розповідають туристи.

Країна в зеленій зоні, тож тестів від мандрівників не вимагає, але обмеження все ж є. "Коли ми йшли їсти, змушені були одягати маски, нам дезінфікували руки, перевіряли температуру і тільки тоді запускали в ресторан. Також ви самі не можете їжу брати", - каже ТСН.Тижню Марта Троцюк.

"Навіть на вулиці діє масковий режим, є комендантська година. По буднях з 9 вечора до 6 ранку нікому не можна бути надворі, щоправда в готелях народ тусить. Уряд страхує всіх туристів. Припустимо, ви захворіли цю недугу, то лікування - за кошти Домініканської республіки", - додає Орест Зуб.

Є й ще один бонус, кажуть українські туристи, - абсолютна відсутність росіян.

Щоб тиждень відпочити на Карибах, за переліт та проживання доведеться заплатити від тисячі доларів із людини. "Нам на двох – для мене і дружини – все коштувало 2,5 тисячі доларів. З проживанням на 12 ночей в готелі типу "все включено" - це непогана ціна", - впевнений Орест.

Райські Мальдіви теж нині впали в ціні на 30%. Відпочити на віп-курорті нині можна за ціною закритих нині Балі чи Шрі-Ланки.

Втім, якщо вам не хочеться пляжів, а полюбляєте традиційні зимові розваги – лижі, то й тут є приємні пропозиції. Так, на жаль, найкращі для катання курорти – Австрія й Італія – будуть нині недоступні. Але з’явилися маловідомі та значно дешевші Македонія та Туреччина.

Так, остання в нас асоціюється з пляжним відпочинком. Але дарма - в країні є кілька гірськолижних курортів. Наприклад, Ер-джі-ес має статус найбезпечнішого у світі від COVID-19. Сезон стартує вже 20 грудня. Представники цього курорту розповідають, що тут діє тридцять гірськолижних трас різного рівня протяжністю приблизно 100 кілометрів. Скіпаси варіюються від 16 до 25 євро.

Переліт та тиждень з проживанням у тризірковому готелі може коштувати 400 євро з особи. Поряд із курортом - відома своїми марсіанськими краєвидами та повітряними кулями Каппадокія. І головне. Туреччина взагалі не вимагає ПЛР-тестів на ковід. І, попри суворий карантин та комендантську годину для місцевих, туристам скрізь - зелене світло.

Друга гірськолижна цікавинка для українських туристів - Північна Македонія. Цього тижня з Києва до Скоп’є почали курсувати літаки. У країні три гірськолижні та безліч термальних курортів. Найвідоміший - Попова Шапка - розташований на висоті в понад тисячу вісімсот метрів. Тут вісімдесят кілометрів трас. Є окремі для сноубордистів. Фішка курорту – дозволений фрірайт.

Але є й недолік - погана інфраструктура. Ціни на катання значно дешевші за альпійські, турецькі та навіть… українські. Спорядження – 10 Євро. Середній чек у кафе - теж десятка. Тиждень відпочинку з перельотом обійдеться у 400 євро в готелі зі сніданком на одного.

Тож ціни на зимовий відпочинок-2020 через пандемію значно нижчі, ніж були торік. В акції навіть райські Мальдіви та екзотичний Занзібар. Та чи варто ризикувати - вирішувати лише вам.

Оксана Радіонова, Владислав Лазар, Валерій Ситюк

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter