Лідія Діденко: Вінниччина пройшла перше коло реформування

Фінансисти переконані, що близько 300 тисяч додаткових гривень на охорону здоров’я отримає кожен район… Кількість незадоволених проведенням реформування охорони здоров’я у пілотній Вінницькій області дорівнює кількості задоволених.Що чекає у 2012?

Про перші здобутки запровадження реформ в первинній ланці та перешкоди, з якими зіткнулися управлінці Вінницької області, розповідає начальник Управління охорони здоров`я та курортів Вінницької обласної державної адміністрації Лідія ДІДЕНКО.

Досьє. Лідія Діденко закінчила Вінницький медичний інститут (педіатричний факультет). Кар’єру розпочала у 1994 році з посади лікаря-педіатра реабілітаційно-діагностичного центру Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні. Працювала завідуючою інформаційно-аналітичним відділом, лікарем-статистиком, заступником головного лікаря по оргметодроботі. У 2007 році Лідії Діденко присвоєна вища категорія лікаря-педіатра, у 2009-му – вища категорія по організації охорони здоров’я. На посаді начальника Управління охорони здоров`я та курортів Вінницької облдержадміністрації з травня 2010 року.

Одружена. Має двох дітей.

- Лідіє Олексіївно, що вже зроблено в області по впровадженню та відпрацюванню нових механізмів реформи у медицині?

- Передусім, ми створили робочі групи з питань реформування із залученням фахівців Вінницького Національного медичного університету ім. М.І.Пирогова, Головного управління економіки та Головного фінансового управління облдержадміністрації, головних лікарів центральних районних лікарень, депутатів сільських, районних та обласної Рад, юристів, представників громад. Вони зробили аналіз мережі та ресурсного забезпечення закладів охорони здоров’я.

Далі з метою оптимізації ліжкового фонду в області ми відпрацювали план заходів, відповідно до якого станом на 1 липня ц.р. відбулось скорочення 330 ліжок. Тож, на сьогодні забезпеченість ліжками становить 81,66 на 10 тисяч населення. За рахунок подальшої оптимізації ліжкового фонду до кінця року плануємо привести їх кількість у відповідність до затверджених нормативів. Це дозволить нам не лише зменшити кількість наднормативних ліжок, а також, у певній мірі, попередити негативний вплив існуючого дефіциту медперсоналу та спрямувати його діяльність на необхідні ділянки галузі.

- Як нині розвивається первинна ланка в області, адже саме на неї зараз робиться найбільший акцент?

- До 2013 року ми плануємо створити мережу амбулаторій загальної практики сімейної медицини (далі - ЗПСМ), максимально наближену до місць проживання прикріпленого населення. Заплановано довести їх кількість із 184 амбулаторій загальної практики сімейної медицини (станом на 01.01.2011 року) до 280. А чисельність медичного персоналу – лікарів з 275 до 363, середніх медпрацівників – з 898 до 1089. Також плануємо доукомплектувати амбулаторії ЗПСМ автотранспортом з 107 до 280 одиниць.

- Найболючіші питання для галузі – це проблема кадрів та фінансування. Яка ситуація нині на Вінниччині?

- У нас із 179 головних лікарів первинної ланки зараз залишилось 27, інші переведені на посади завідувачів амбулаторій із збереженням фонду заробітної плати.

ФАПи, фельдшерські пункти, які обслуговували населенні пункти з числом жителів менше 300 та територіально наближені один до одного, ми об`єднуємо, що дає можливість забезпечувати медичну допомогу навіть при тимчасовій відсутності одного з працівників та економити видатки на обслуговування приміщень, в середньому на один район – 15-20 тис грн.

Також ми з’ясували, що реорганізація дільничних лікарень шляхом відкриття філій районних лікарень або збільшення їх ліжкового фонду та відкриття на площах дільничних лікарень лікарських амбулаторій ЗПСМ з ліжками денного стаціонару дасть можливість вивільнити на первинній ланці від 800 до 820-ти тис. грн. по кожній дільничній лікарні.

Таким, чином, за попередніми розрахунками середньорічна економія коштів за рахунок реорганізації дільничних лікарень в галузі району сягне близько 300-370 тис. грн. в рік.

До того ж вивільнені приміщення можна буде використати під житло медичним працівникам. Економія коштів, в порівнянні з новим будівництвом, складе близько 10-15 тис. у.о.

Ми порахували, що розмежування закладів за рівнями надання меддопомоги дає можливість стимулювати потоки хворих на первинну ланку та зменшити дублювання надання допомоги на стаціонарних ліжках. Економія складає близько 25 тис. грн. на одне ліжко в рік.

- З якими найбільш гострими проблемами Вам довелося зіткнутися в процесі першого етапу реформи?

- Робочими групами дійсно виконано значні обсяги робіт і вже сьогодні можна сказати колегам з інших регіонів, які перешкоди для нас виявилися досить серйозними. Це недостатній рівень довіри громадян до майбутніх реформ, відсутність внутрішніх економічних стимуляторів радикальних перетворень охорони здоров’я, незначний досвід медичного та управлінського персоналу у прийнятті рішень при адаптації досвіду перетворень охорони здоров’я

Крім того, розмежування первинного та вторинного рівня засвідчило недостатню якість надання медичної допомоги в стаціонарах багатьох дільничних лікарень, насамперед, в частині дотримання вимог клінічних протоколів та уніфікованих стандартів, затверджених Міністерством охорони здоров’я України. При цьому працівники зазначених закладів отримували заробітну плату в повному обсязі. Після проведеного аудиту, неефективно функціонуючі дільничні лікарні ми реорганізували в амбулаторії ЗПСМ з ліжками денного стаціонару.

- Перетворення в галузі, напевне, викликають і невдоволення медиків. Вам довелося скорочувати зарплату медпрацівникам?

- У разі переведення працівників (керівників реорганізованих закладів охорони здоров’я) на нижче оплачувану роботу, за ними зберігається попередня середня заробітна плата на весь час виконання такої роботи (згідно Кодексу законів про працю). Для недопущення скорочення працівників закладів охорони здоров’я нами були подані пропозиції до МОЗ України стосовно надання можливості проходити перепідготовку спеціалістів, які працевлаштовуються на посади лікарів загальної практики-сімейної медицини, у першочерговому порядку на безоплатній основі.

Тобто робота триває. Потреба в проведенні структурних змін в первинній мережі не викликає сумніву. Але ми маємо справу з людьми, тож враховуємо і психологічні, і соціальні складові проблеми переходу від однієї системи до іншої.