Через воєнний стан всі безпілотники над військовими об’єктами будуть збивати - Міноборони

Осіб, що здійснювали керування БПЛА, затримуватимуть.

У Міністерстві оборони України попередили, що через введення у деяких областях воєнного стану усі безпілотники над військовими частинами, об'єктами та полігонами будуть збивати.

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Про це йдеться у повідомленні на сайті відомства.

"Генеральний штаб Збройних Сил України та Міністерство оборони України нагадують співгромадянам, що в районі проведення навчань, над військовими частинами, об’єктами та полігонами всі помічені безпілотні літальні апарати будуть збиті. Осіб, які здійснювали запуск або керували цими БПЛА, затримуватимуть й притягатимуть до суворої відповідальності відповідно до чинного законодавства", - зазначили у Міноборони.

Як повідомляв УНІАН, 26 листопада Верховна Рада затвердила указ президента про введення воєнного стану в 10 областях України на 30 днів, до 26 грудня.

Законом визначено, що воєнний стан вводиться в Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та у внутрішніх водах України Азово-Керченської акваторії.