Порошенко назвав головну мету воєнного стану в Україні

Президент пояснив, що воєнний стан є превентивним заходом, а його головною метою є захист людей.

Президент України Петро Порошенко заявляє, що не буде продовжувати введений на 30 днів воєнний стан, якщо дії України та міжнародна реакція зупинять агресора.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час зустрічі з активом Чернігівської області.

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За словами президента, воєнний стан вводиться не для того, щоб когось атакувати, а щоб конституційно і законно захистити українських воїнів.

«Щоб не втрачати ні хвилини у випадку відкритої, повномасштабної наземної воєнної агресії, коли буде все задіяно – починаючи від мобілізації і закінчуючи функціонуванням штабів територіальної оборони, починаючи від створення ставки верховного головнокомандувача і закінчуючи організацією захисту людей», - пояснив він.

Порошенко заявив, що головною метою воєнного стану є захист людей, «не дати далі прорватися агресору і змусити його заплатити справжню високу ціну за таке безвідповідальне рішення».

Він зауважив, що воєнний стан є лише превентивним заходом. «Якщо зараз кроки, дії України та міжнародна реакція запинять агресора, через 30 днів воєнний стан сплине і закінчиться, я його продовжувати не збираюся, і жодне обмеження конституційних прав і свобод не відбудеться», - запевнив глава держави.