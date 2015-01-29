Бойовикам не вдалося створити "дебальцівський котел", противник зазнав серйозних втрат - Тимчук

Протягом останніх діб в зоні конфлікту на Донбасі відзначається зниження інтенсивності спроб наступальних дій з боку російсько-терористичних військ.

Про це повідомляє координатор групи «Інформаційний опір», народний депутат Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

"Противнику не вдалося виконати завдання щодо створення "Дебальцівського котла" - в першу чергу, через ефективні дії артилерії українських військ", - йдеться у повідомленні.

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Зокрема, в результаті масованих дій української артилерії, зазнали серйозних втрат як передові підрозділи супротивника, так і "другі ешелони", раніше зосереджені в даному районі для "широкомасштабного наступу".

На даний час серед бойовиків ходять панічні чутки, що з Дебальцівського плацдарму і одночасно з боку Авдіївки українські війська будуть проводити контрнаступ, з метою "відрізати Горлівку".