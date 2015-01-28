В Авдіївці в результаті обстрілу бойовиків загинула жінка - радник Авакова

Внаслідок обстрілу Авдіївки бойовиками сьогодні ввечері загинула жінка.

Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк в ефірі «5 каналу», повідомляє «Українська правда».

«Буквально годину тому прийшла сумна інформація з Авдіївки, де прямим влученням у квартиру ракети, що була випущена з терористичної артилерії, було вбито жінку», - сказав він.

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За словами Шкіряка, найбільше угрупування російсько-терористичних військ, артилерії, танків та мінометних груп сконцетроване в районі Дебальцевого.

«Продовжуються обстріли житлових кварталів Мар'їнки, Авдіївки. Якщо говорити про сектор «М», у якому безпосередньо перебуваю я, то протягом цих днів також відбувалися перманентні зіткнення, зокрема, в Гранітному, Гнутовому», - додав радник міністра.