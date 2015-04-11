У Кримському бойовики продовжують атакувати позиції сил АТО - Москаль
Вчора удень та сьогодні зранку біля населеного пункту Кримське Луганської області бойовики продовжували спроби атакувати позиції сил АТО.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадія Москаля.
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"На околицях Кримського (Новоайдарський район біля автодороги Бахмутка) й далі продовжуються бойові дії. За вчорашній день між українськими силовиками та бойовиками кілька разів спалахували перестрілки з використанням автоматичної зброї та гранатометів, а о 22.00 над позиціями наших військових пролітав безпілотник. Останній вогневий контакт у Кримському відбувся сьогодні о 08.40", - йдеться у повідомленні.
За даними прес-служби, внаслідок вогневих зіткнень село не постраждало, ніхто з мирних мешканців не поранений, руйнувань інфраструктури немає.