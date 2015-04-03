Російські військові тренують бойовиків та беруть участь у важливих боях - Associated Press

Російські військові тренують бойовиків, крім того, втручаються у конфлікт на Донбасі під час важливих боїв, а потім швидко відходять, саме так було в Дебальцевому.

Про це пише Associated Press, наводячи зізнання багатьох бойовиків, передає Українська правда.

Поїздки журналістів агентства у тренувальні табори, як наприклад в Єнакієвому, інтерв'ю з десятками бойовиків свідчать, що російські збройні сили очолювали деякі основні сепаратистські наступи, а потім відходили до того моменту, як їхня присутність була помічена, пише видання.

Нещодавно, перед перемир'ям Росія тримала менше своїх військ в Україні, але збільшила підготовку бойовиків, щоб переконатися, що вони здатні оперувати складною російською зброєю.

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AP наводить оцінки НАТО і незалежних російських вчених, що базуються в Лондоні, про те, що Росія має кілька сотень військових інструкторів в Східній Україні.

Видання зазначає, що під час конфлікту і часто за кілька днів до спалаху бойових дій, вони бачили, як до 80 бронемашин з військовими та артилерією кожного дня їхали з боку російського кордону. Бойовики забороняли журналістам фотографувати колони, або їхати за ними.

Командири бойовиків відмовляються спілкуватися з журналістами про роль Росії в конфлікті, але звичайні бійці підтверджують, що отримують одяг і амуніцію з РФ.

Бойовики часто дякують Росії за зброю, якою вони користуються, а двоє з співрозмовників висловили подяку російським військовим за те, що приєдналися до них під час боїв, які без участі росіян вони б програли.

Одним з боїв вони називають зіткнення під Дебальцевим. "Наші друзі нам допомогли. В них було все. Якби вони не прийшли в Дебальцеве, я не знаю, що б ми робили", - розповів бойовик Андрій.

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Він та іншій бойовик – Олексій - зазначають, що російські збройні сили змогли взяти укріпрайони українських збройних сил, за які бойовики тижнями безуспішно боролися.

"Я не буду приховувати, росіяни були тут, вони приїхали і швидко звідси забралися", - сказав Олексій.

Жоден з опитаних бойовиків не вірить в те, що війна завершилась і додають, що готуються до боїв, зазначає видання.