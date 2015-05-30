Ніч у зоні АТО: в районі Красногорівки та Лозового відбулися бойові зіткнення

На Маріупольському напрямку 120 мм артилерія, міномети та гранатомети бойовиків півтори години обстрілювали Широкине. Після 20.00 і до самого ранку там наступила бойова тиша.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

На Луганському напрямку з зенітних установок, кулеметів та гранатометів бойовики обстрілювали Щастя та Станицю Луганську. По Трьохізбенці вогонь вів міномет, зазначають у повідомленні.

«Бойове зіткнення з диверсійно-розвідувальною групою відбулося на Донецькому напрямку в районі Красногорівки. Бій тривав дві години. Загиблих серед українських військових немає. Крім того, з мінометів, зенітних установок та стрілецької зброї бойовики гатили по Камянці, Красногорівці, Піскам, Опитному, Гранітному», - йдеться у повідомленні.

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«Бойове зіткнення відбулося і на Артемівському напрямку в районі Лозового. Після короткого бою бойовики змушені були панічно тікати», - додають у прес-центрі АТО.

Також артилерія, міномети та гранатомети російсько-терористичних найманців обстрілювали Широку Балку, Кірове, Расадки, Луганське, Лозове, Світлодарське.