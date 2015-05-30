Ніч у зоні АТО: в районі Красногорівки та Лозового відбулися бойові зіткнення
Упродовж минулого вечора та ночі ситуація на Сході України була напруженою.
На Маріупольському напрямку 120 мм артилерія, міномети та гранатомети бойовиків півтори години обстрілювали Широкине. Після 20.00 і до самого ранку там наступила бойова тиша.
Про це повідомляє прес-центр АТО.
На Луганському напрямку з зенітних установок, кулеметів та гранатометів бойовики обстрілювали Щастя та Станицю Луганську. По Трьохізбенці вогонь вів міномет, зазначають у повідомленні.
«Бойове зіткнення з диверсійно-розвідувальною групою відбулося на Донецькому напрямку в районі Красногорівки. Бій тривав дві години. Загиблих серед українських військових немає. Крім того, з мінометів, зенітних установок та стрілецької зброї бойовики гатили по Камянці, Красногорівці, Піскам, Опитному, Гранітному», - йдеться у повідомленні.
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«Бойове зіткнення відбулося і на Артемівському напрямку в районі Лозового. Після короткого бою бойовики змушені були панічно тікати», - додають у прес-центрі АТО.
Також артилерія, міномети та гранатомети російсько-терористичних найманців обстрілювали Широку Балку, Кірове, Расадки, Луганське, Лозове, Світлодарське.