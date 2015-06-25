У Порошенка назвали провокацією заяви бойовиків про близькість "війни" з Росією

Про це він заявив на брифінгу.

"Неодноразово ватажки бандитських формувань робили гучні заяви. Але ми розуміємо, що вірити їм не можна. Ми спираємося тільки на ту інформацію, яку отримуємо від розвідки, на оперативну інформацію від наших агентів з тієї сторони, від місцевих жителів, а також на інформацію, яку ми отримуємо з Генштабу Збройних сил Російської Федерації. Тобто, у нас є повний масив інформації. Тому все, що заявляється бойовиками, це не що інше, як провокація", - зазначив Лисенко.

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Також він додав, що сили АТО не дадуть приводу противнику перейти в наступ.

"Згідно з Мінськими домовленостями ми залишаємося на тій лінії розмежування, яку в них визначено. Ми повністю виконуємо всі зобов'язання за домовленостями. Вогонь відкриваємо тільки у відповідь. Ніяких наступальних дій не ведемо", - зазначив Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, лідер російських терористів в Україні Олександр Бородай заявив, що перемир'я на українському сході терпить крах, і це втягне Росію в "велику війну" з метою прибрати від кордонів цю "пухлину".

"Врешті-решт українська армія спробує здійснити прорив. Це дуже ймовірний розвиток... Я не впевнений, що обійдеться без великої війни, бо Росія не може вічно терпіти цю пухлину на своєму кордоні", - заявив Бородай.