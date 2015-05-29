Захарченко заявив про плани захопити Слов'янськ, Костянтинівку і Красноармійськ

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"Слов'янськ, Костянтинівка, Красноармійськ - це всі міста ДНР. Якщо залишиться хоч одна можливість звільнити нашу територію політикою, ми будемо її використовувати. Як тільки прийде розуміння, що це неможливо, буде прийнято рішення про звільнення територій", - сказав Захарченко.

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Раніше Олександр Захарченко підкреслив, що "ДНР" залишає за собою право діяти на свій розсуд" в питанні дотримання мінських домовленостей.