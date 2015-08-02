За день бойовики понад півсотні разів обстріляли сили АТО

Про це повідомляє прес-центр АТО у Facebook.

«Основна напруга і надалі зберігається поблизу Донецька. Сьогодні з опівночі до другої ночі бандити активно обстрілювали українські позиції в районі Пісків, Опитного, Авдіївки. Тут злочинці двічі застосували 120-міліметрові міномети та танки. Крім того опів на першу зі сторони Донецького аеропорту ворог бив по Авдіївці з 152-міліметрової артилерії», - повідомляє прес-центр.

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Також спостерігалась активізація обстрілів на Артемівському напрямку. Бойовики зі 120-міліметрових мінометів вели вогонь по селищах Луганське, Золоте, Санжарівка, Розсадки. Загалом, з опівночі до 18 години бойовики 51 раз порушили режим припинення вогню.

«Продовжуючи підступно руйнувати інфраструктуру Донбасу близько першої і другої ночі злочинці цілеспрямовано обстріляли райони Авдіївки, де немає позицій сил АТО», - йдеться у повідомленнію

Водночас, за оперативними даними, серед бойовиків відмічається зниження рівня морально-психологічного стану. До песимізму призводять і чутки про майбутню зміну керівництва так званих республік «ДНР і ЛНР», повідомляє прес-центр.