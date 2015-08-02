У Луганській області бойовики вшосте підірвали залізничну колію

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Луганської обласної військово-цивільної адміністрації.

Як зазначили у прес-службі, незаконні збройні формування знову обстріляли м. Золоте – 4, в результаті зруйнований дах будинку на вул. Пархоменка. Господарів на момент обстрілу не було вдома.

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У Станиці Луганській в результаті обстрілу зі сторони пам’ятника «Князю Ігорю» (під контролем терористів) з мінометів, автоматичних та ручних гранатометів було знищено п’ять будинків. Чотири з них згоріли, один зруйнований в результаті прямого попадання.

«Терористи також пошкодили колію на перегоні Сентяновка – Шипилово. В цій місцевості залізницю підривали неодноразово. Це вже шостий підрив на цьому напрямку», – повідомив керівник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Георгій Тука. За його словами, незважаючи на заяви про відведення важкої техніки та озброєння обстріли тривають, що в черговий раз свідчить про небажання терористів йти мирним шляхом для врегулювання конфлікту.