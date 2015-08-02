Після відносного затишшя на Маріупольському напрямку відновилися бойові дії

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник сьогодні на брифінгу в Києві.

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Він зазначив, що в першій половині дня ворог вів танковий обстріл наших позицій під Волновахою. «Зранку ворожий снайпер провів обстріл позиції українських військових поблизу Широкиного, а пізно ввечері члени бандформувань обстріляли їх із зенітних установок та крупнокаліберних кулеметів», - додав речник.

За його словами, також протягом дня ворог обстріляв позиції українських військових у районі села Чермалик Волноваського району з гранатометів та стрілецької зброї.