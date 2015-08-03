За добу на Донбасі загинули четверо українських військових, 15 поранено

Внаслідок активних бойових дій у зоні проведення антитерористичної операції на сході України за минулу добу 15 українських військових отримали поранення.

Крім того, четверо бійців АТО загинули внаслідок обстрілу бойовиків. Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві. Читайте такожБойовики обстріляли з важкої артилерії Станицю Луганську, поранено співробітника УДАІ Як повідомляв УНІАН, бойовики за минулу добу 99 разів обстріляли позиції українських військ.

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