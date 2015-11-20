На Донбасі бойовики ведуть підготовку до наступу - українська розвідка

Про це в ефірі телеканалу 112 Україна повідомив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

"Нами зафіксовано кілька ознак, що свідчать про те, що здійснюється підготовка до наступальних дій. Я скажу більше. Там постійно перебувають різного рангу військові начальники, наприклад, з Генерального штабу, 12-го резерву командування ЗС РФ. Це постійна основа", - повідомив він.

Крім того, у розвідці мають інформацію, що заступник начальника ГШ РФ в Донецьку перевіряє готовність бойовиків воювати без підтримки російських військових.

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Як повідомляв УНІАН, розвідка Міноборони повідомляє, що 19 листопада бойовики вже 49 раз обстріляли позиції сил АТО в Донецькій області.

Також повідомляється, що українські силовики продовжують інформувати ОБСЄ про порушення противником Мінських домовленостей, зокрема про наявність в районах Луганська, Горлівки, Донецька, Роздольного, Самсоново танків і артилерійських систем противника калібром понад 100 мм (САУ).