В районі Гранітного бойовики штурмували позиції сил АТО - штаб

У зоні проведення антитерористичної операції активність російсько-терористичних угрупувань різко зросла. Протягом минулої доби бойовики 61 раз порушували режим припинення вогню, що наполовину більше у порівнянні з добою раніше.

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

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"Використовуючи міномети різних калібрів російські найманці завдали вогневих ударів по позиціям наших сил майже уздовж всієї лінії розмежування", - йдеться у повідомленні.

На Донецькому напрямку бойовики цілили 4 рази у захисників Авдіївки, 3 рази у напрямку Новгородського та два - по Зайцевому. На лінії фронту зберігається тенденція застосування бойовиками великої інтенсивності вогню. Для цього противник використовує різні види зброї одночасно: міномети, кулемети великого калібру, гранатомети, роботу снайперів.

"Ворог нарощує свої зусилля і на Маріупольському напрямку, застосовуючи при цьому зброю, заборонену Мінськими домовленостями. Зокрема, обстрілів із мінометів калібру 120 мм зазнали наші позиції поблизу Талаківки, а із мінометів калібру 82 мм - біля Широкіного", - заявили у штабі.

Зазначається, що на цьому ж напрямку в районі Гранітного бандити спробували взяти штурмом одну із позицій сил АТО. Для відбиття та запобігання проникнення противника на опорний пункт особовим складом було відкрито зосереджений вогонь з кулеметів та стрілецької зброї. Це змусило диверсійно-розвідувальну групу відступити.

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На Луганщині теж було неспокійно. Ворожі міномети били по українських позиціях біля Новозванівки.

У штабі підкреслили, що безпекова ситуація на Донбасі набуває тенденцію щодо загострення, але сили АТО готові до різких змін обстановки і надійно утримують свої рубежі оборони.