Україна та її західні партнери кажуть, що таке рішення Кремля означатиме його вихід з "Мінська".

Позаштатний радник глави ОП, спікер української делегації у ТКГ та блогер Олексій Арестович прокоментував ініціативу Держдуми визнати "ЛДНР".

Про це він заявив в ефірі українського YouTube-телебачення.

"Для нас це (визнання – ред.)… ось не хочу казати це слово, бо а раптом вони передумають… але я тримаю схрещеними пальці. Але Путіну відправлю пляшку коньяку особисто, якщо він визнає. Тому що це найкращий вихід для України. Найкращий. Ми скидаємо з себе зашморг Мінських угод, які не виконані", - висловився Арестович.

Визнання "ЛДНР" Росією: ризики

Законопроект про визнання маріонеткового "уряду" "ЛДНР" у Держдуму подали російські комуністи. Після розгляду законодавчої ініціативи документ схвалили і передали на підпис Путіну.

Це відбулося на тлі зростаючої загрози повномасштабного нападу РФ і посиленням наступальних позицій Росії навколо України. При цьому у МЗС Росії та у Кремлі останнім часом все частіше згадують про нібито "невиконання" Києвом "Мінських домовленостей" на умовах Москви.

Хоча міжнародні партнери України неодноразово наголошували, що угоди саботує саме Кремль.

Після ухвалення документу про "визнання" окупантів у МЗС України попередили про ризики для майбутніх переговорів Києва та Москви щодо деокупації ОРДЛО.

"У разі ухвалення рішення про визнання, Росія де-факто і де-юре вийде з Мінських домовленостей з усіма супутніми наслідками. Ми вже попередили про цю позицію наших партнерів", - висловився глава МЗС Дмитро Кулеба.

Своєю чергою, німецький канцлер Олаф Шольц назвав таке рішення "політичною катастрофою".

В Офісі президента України зауважили, що відходом від "Мінська" Москва підтверджує, що саме вона є відповідальною за відсутність прогресу у переговорному процесі.

А держсекретар США Ентоні Блінкен, коментуючи пропозицію Держдуми, відповів, що це "ще більше підриває суверенітет України і її територіальну цілісність".

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