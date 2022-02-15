В ОП вважають, що таким чином Росія руйнує мінські домовленості та підтверджує, що саме вона є відповідальною за відсутність прогресу у переговорному процесі.

В Офісі президента прокоментували звернення до президента Росії Володимира Путіна про визнання "ЛНР" та "ДНР", яке Держдума РФ ухвалила сьогодні.

Як повідомив у коментарі УНІАН радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк, це рішення російські депутати ухвалили майже у той самий час, коли в Москві розпочиналися переговори між канцлером Німеччини Олафом Шольцем та Путіним.

"Очевидно, що це демонстративне рішення, яке наочно підтверджує те, що було відомо давно: саме російська сторона робить усе, щоб зруйнувати "Мінські документи" і відповідний переговорний процес", - зазначив він.

На думку Подоляка, проголосувати за таке рішення в Держдумі – це "зняти маску і дійсно підтвердити, що російська сторона відповідальна за відсутність прогресу у переговорному процесі".

"Вважаємо, що європейські партнери України і особливо Німеччина мають звернути увагу на цей ескалаційний жест Росії та відреагувати відповідним чином", - підкреслив радник керівника ОП.

Визнання "ЛДНР" у Росії - що відбувається

Як повідомляв УНІАН, у січні у Держдумі Росії фракція комуністів зареєструвала проект звернення до президента РФ Володимира Путіна з проханням визнати "ЛНР" і "ДНР" незалежними державами.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна повідомила міжнародним партнерам, що можливе визнання Росією окупаційних адміністрацій "Л/ДНР" як "незалежних утворень" означатиме її вихід з Мінських домовленостей.

15 лютого Верховна Рада ухвалила постанову про звернення до міжнародних організацій, урядів та парламентів держав світу щодо невизнання самопроголошених "ДНР" та "ЛНР". ВР закликала міжнародні організації не визнавати будь-які рішення Росії, які будуть стосуватися визнання "ДНР" та "ЛНР".

Крім того, український парламент закликав рішуче засудити будь-які дії Росії, спрямовані на погіршення безпекової ситуації у світі в цілому, та в Україні, зокрема; розглянути питання правових підстав перебування РФ у складі постійних членів Ради Безпеки ООН та провести термінове засідання РБ ООН щодо ескалації конфлікту на державних кордонах України. Також ВР закликала невідкладно застосувати додаткові санкційні механізми щодо Росії задля упередження подальшої ескалації конфлікту.

У зверненні наголошується, що так звана "влада" незаконних утворень є окупаційними адміністраціями РФ на тимчасово окупованих територіях України, управління якими здійснюється Росією. Тому Верховна Рада вважає за неможливе вести прямі переговори з ватажками цих утворень.