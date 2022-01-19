Арестович заявив, що не може пробачити "слабкість" української влади.

Олексій Арестович пояснив своє звільнення з посади позаштатного радника голови Офісу президента та спікера української делегації в Тристоронній контактній групі. Він натякнув, що прийняв рішення у зв'язку з ситуацією навколо п'ятого президента Петра Порошенка.

Про це Арестович повідомив у своєму Facebook.

Він розкритикував і Порошенка, і владу Зеленського. За його словами, він не може пробачити нинішній владі "слабкість".

"Знаєте, я не збирався звільнятися. У понеділок я приїхав на роботу, як завжди, підійшов до будівлі й зрозумів, що більше не хочу переступати її поріг. Тому, що я здатний пробачити багато, включаючи особисту підлість стосовно мене (це політика, всі ми Макіавеллі, цинізм, холодний розрахунок й все таке). Але слабкості я пробачити не можу", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожСуд відпустив Порошенка під особливе зобов'язанняПри цьому він вказав, що йому "не по дорозі" з тими, хто організував "шоу в Жулянах".

"Не знаю, хто автор сценарію шоу в Жулянах, який закріпив слабкість, як головну органічну ознаку української держави (не плутати з країною), але мені з ним вже точно не по дорозі", - підсумував Арестович.

Повернення Порошенка - що сталося в Жулянах

17 січня в Україну з Польщі повернувся нардеп, лідер "Європейської солідарності", п'ятий президент Петро Порошенко. Літак з Варшави приземлився в столичному аеропорту "Жуляни".

В аеропорту зібралися сотні прихильників Порошенка, а також правоохоронці. По прибуттю до Києва соратник п'ятого президента Олексій Гончаренко повідомив, що під час прикордонного контролю до Порошенка підійшли слідчі ДБР, щоб вручити повістку до суду. При цьому прикордонники нібито забрали паспорт політика і не пропускали в Україну. Пізніше документи все ж повернули.

"Частина співробітників ДБР була в чорній формі, вони забрали мій паспорт і намагалися не пустити на територію України, і нібито намагалися встановити, чи є Я Петром Порошенком. Так сильно вони нас "чекали". Так сильно вони нас бояться. Так сильно вони дають накази силовикам боротися з опозицією. Вони свої зусилля спрямували не на захист держави і боротьбу з агресором, а на боротьбу з опозицією, вибіркове правосуддя, руйнування верховенства права", - заявив Порошенко.

Після цього політик вийшов до своїх прихильників і виголосив полум'яну промову, після чого відправився до суду.

У свою чергу в ДБР заявили, що Порошенко "відмовився від отримання процесуальних документів, ігнорував законні вимоги слідчого, при цьому особи, які були з ним, чинили фізичний опір".

Як раніше повідомляв УНІАН, Олексій Арестович звільнився з посади позаштатного радника керівника офісу президента та спікера делегації України в ТКГ по Донбасу.

За його словами, звільнився за власним бажанням, а на наступній зустрічі ТКГ по Донбасу його вже не буде.

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