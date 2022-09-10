Українські воїни кажуть, що вибити росіян на Херсоншині важко, але вони тікають. залишаючи спідню білизну.

Український контрнаступ на Херсонщині триває, Сили оборони продовжують вибивати з позицій російських загарбників.

Про це українські воїни з деокупованих територій розповіли у коментарі Військовому телебаченню.

Військовослужбовець ЗСУ з позивним "Гром" розповів, що окупантів вдалося вибити з їхніх позицій, однак боротьба триває.

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"В основному ситуація стабільно під нашим контролем, так сказати. Фосфором насипають, так. Дуже агресивно, використовує касети, 152-й, САУшки, Гради…Так, ну от з піхотою в них не виходить, вони тікають. У**бували так, що аж труси позабували", - розповів "Гром".

За словами воїна, росіяни дуже надійно окопалися, тому вибиття було нелегким. Наразі окупанти відступили.

"Нарешті вибили і підем далі. До Херсона поки, а там вже далі на Крим. Зараз вони цілодобово практично обстрілюють. Ну, відповідно, отримують відразу у відповідь. Впевнено, впевнено ідем вперед", - додав воїн.

Крім того, він наголосив, що українське військо вкрай мотивоване. Ніхто не відмовляється йти у бій.

"У нас є один командир. Він каже постійно в рацію: "Хлопці, вперед, вперед, вперед". Всі так і роблять. Я не знаю жодної людини, яка написала якусь відмову, чи втікала, чи ще шось. В нас такого не було навіть", - зазначив "Гром".

При цьому воїн похвалився, що нещодавно вдалося знищити ворожу "вертушку" (вертоліт). Інший воїн з позивним "Бродяга" розповів детальніше про цей трофей.

"Вилетіла група ворожих вертушок. Ми вийшли зайняли позиції. Вилетіла на вистріл, чітко було видно. Ми зробили пуск і влучила одна, друга не встигла... Саме з цієї труби мені вдалося збити вертушку. Це я залишив собі на пам’ять трубу", - поділився "Бродяга".

Війна в Україні: що відомо

ЗСУ пішли у контрнаступ на Херсонському та Харківському напрямках. 8 вересня Генштаб прозвітував про деокупацію низки сіл у Харківській області, а також міста Балаклії, яке було під контролем РФ 6 місяців.

Усього за три дні захисники просунулися під Харковом на 50 км углиб окупованих Росією територій. З 1 вересня звільнено понад тисячу квадратних кілометрів української землі, зазначив президент Володимир Зеленський.

Після Балаклії, вважають аналітики з Інституту вивчення війни, українці можуть звільнити за 72 години і Куп'янськ – це важливий логістичний шлях, що забезпечує угруповання ворога на сході України.

На думку американського генерала Марка Міллі, контрнаступ ЗСУ досі поки що на ранніх стадіях, але вже помітний стійкий прогрес.

Як раніше повідомлялося, на півдні України російські військові добровільно піднімають білий прапор і здаються в полон.

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