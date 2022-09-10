Чисельність їхнього підрозділу налічує до 1300 осіб.

На тимчасово окуповані території Херсонщини прибули "кадирівці".

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Для посилення російського угруповання на тимчасово захоплених територіях Херсонської області прибув сформований за національною ознакою підрозділ так званих "кадирівців" чисельністю до 1300 осіб", - йдеться у повідомленні. Відео дня

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ЗСУ пішли у контрнаступ на Херсонському та Харківському напрямках. 8 вересня Генштаб прозвітував про деокупацію низки сіл у Харківській області, а також міста Балаклії, яке було під контролем РФ 6 місяців.

Усього за три дні захисники просунулися під Харковом на 50 км углиб окупованих Росією територій. З 1 вересня звільнено понад тисячу квадратних кілометрів української землі, зазначив президент Володимир Зеленський.

Після Балаклії, вважають аналітики з Інституту вивчення війни, українці можуть звільнити за 72 години і Куп'янськ – це важливий логістичний шлях, що забезпечує угруповання ворога на сході України.

На думку американського генерала Марка Міллі, контрнаступ ЗСУ досі поки що на ранніх стадіях, але вже помітний стійкий прогрес.

Як раніше повідомлялося, на півдні України російські військові добровільно піднімають білий прапор і здаються в полон.

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