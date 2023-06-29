З моменту будівництва дамби на початку травня річка Токмачка розширилася і затопила прилеглі райони нижче за течією.

Росія перед контрнаступом ЗСУ збудувала дамбу на околиці окупованого Токмака Запорізької області, пише Bellincat. OSINT-аналітики вважають, що окупанти здатні затопити місто, щоб не допустити до нього українську армію.

Всі незалежні спостерігачі згодні, що цей крок є частиною ширшої тендеції створення Росією водних перешкод для українського контрнаступу, як було, наприклад, у випадку з дамбою Каховської ГЕС.

Bellincat публікує супутникові знімки Planet. Під час зведення зазначеної дамби на Токмачці росіяни вже затопили райони нижче за течією, щоб, ймовірно, перешкодити просуванню ЗСУ. Це призведе до підняття рівня води, заболочення і пересихання водосховищ.

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У Bellincat припускають, що Росія може розглядати тактику затоплення Токмака.

Згідно зі знімками від 6 червня, росіяни збудували дамбу, схожу на піщаний бар'єр, в межах лінії своєї оборони. За словами аналітиків, які посилаються на сліди шин, найімовірніше, дамба також використовується окупантами як додатковий міст, хоча поруч проходить функціонуюча дорога P37.

Підрив РФ Каховської ГЕС та контрнаступ ЗСУ - головне

Російські терористи підірвали дамбу Каховської ГЕС в ніч на 6 червня, затопивши десятки населених пунктів по обидва береги Херсонської області і навіть свої позиції.

Оскільки теракт стався напередодні початку масштабного просування ЗСУ, аналітики зійшлися на думці, що злочин РФ скоїла з метою не допустити форсування Дніпра укранськими військовими і перекидання деяких звільнених сил на інші напрямки.

Однак напередодні з'явилися перші підтвердження появи ЗСУ в районі Антонівського мосту на лівобережжі Херсонської області.

До слова, Україна попереджала світ про мінування росіянами території Каховської ГЕС ще восени 2022-го року. Тепер точно такі ж заяви звучать і щодо долі Запорізької АЕС.

Наразі у Збройних сил України є успіхи на сході і півдні країни. За словами Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, наші захисники нарешті отримали стратегічну перевагу. 28 червня військові повідомили про взяття під контроль Курдюмівської дамби.

Але на Заході всього ще наполягають, що прогрес початку українського контрнаступу ледь помітний і хочуть швидших результатів. На думку польського євродепутата Вітольда Яна Ващиковського, якщо наступ ЗСУ не матиме успіху до жовтня, то Європа наполягатиме на "заморожуванні" війни.

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