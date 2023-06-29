Тренування триватимуть як у самому місті, так й на околицях.

У Запоріжжі пройдуть командно-штабні навчання з органами управління і силами цивільного захисту у рамках підготовки населення до можливого теракту росіян на Запорізькій АЕС.

Як повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, тренування триватимуть як у самому місті, так й на околицях.

"Можливі тимчасові обмеження руху на окремих ділянках. Просимо громадян зберігати спокій та з розумінням поставитись до деяких незручностей. Метою заходу є злагодження дій всіх служб у разі реальної загрози виникнення надзвичайної ситуації на ЗАЕС", - йдеться у повідомленні Малашка.

Відео дня

В ОВА наголосили, що ситуація контрольована, тому просять громадян утриматися від надмірної інформаційної уваги до проведення тренувань.

Містян попередили про звуки сирен, сигнально-гучномовних пристроїв, переривистих гудків інших сигнальних засобів, транспорту, що означають сигнал цивільного захисту "Увага всім!".

Також сповіщення про виникнення НС (надзвичайної ситуації) буде здійснено в застосунку на телефоні "Тривога" шляхом передачі сигналу "Радіаційна небезпека".

Почувши його, громадян закликають терміново ввімкнути радіоприймач або телевізор (місцеві канали) та прослухати повідомлення державних органів влади.

Підготовка РФ до теракту на ЗАЕС - головне

Українська влада та військові вважають цілком реальною загрозу підриву Росією Запорізької АЕС. 25 червня окупанти, як стверджував голова ГУР Кирило Буданов, завершили підготовку до теракту.

На думку ГУР, Росія може вдатися до чергового воєнного злочину, щоб, зокрема, спробувати перешкодити контрнаступу ЗСУ, як це вже сталося з греблею Каховської ГЕС.

Повідомлялося про мінування РФ території ЗАЕС - поблизу 4 з 6 енергоблоків. Крім того, ще раніше Київ зауважував, що загарбники замінували ставок-охолоджувач, хоч МАГАТЕ цього й "не побачило".

Вас також можуть зацікавити новини: