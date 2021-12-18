На думку Гараня, проект цієї угоди є пропагандистським та абсолютно нереалістичним.

Професор Києво-Могилянської академії, науковий директор Фонду "Демократичні ініціативи" Олексій Гарань назвав пропозиції РФ стосовно України і НАТО "фіговим листочком".

Про це він заявив у коментарі УНІАН стосовно проекту угоди про заходи забезпечення безпеки Російської Федерації і держав-членів Організації Північноатлантичного договору, опублікованого на сайті російського МЗС.

На його думку, ця пропозиція є пропагандою з боку Росії для того, щоб перекласти відповідальність на країни НАТО.

"Тому що навіть якщо ми подивимось на цю пропозицію угоди, то вона передбачає, що має бути повернута ситуація до того, що було 1997 року. А на той момент російські війська, до речі, займали навіть більшу територію, ніж та, яку вони займають зараз", - вважає експерт.

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Гарань уточнив, що тоді російські війська перебували у республіках колишнього СРСР, а відтак за такою пропозицією РФ російські війська можуть лишатися у Грузії, Вірменії, в Криму, в Молдові і так далі.

"У той же час, це абсолютно нереалістично, тому що за той час змінилася геополітична ситуація і, дійсно, країни Східної Європи стали членами НАТО, але ж вони стали членами НАТО, тому що Росія для них становила загрозу. І зараз розширена військова присутність НАТО у країнах Балтії, Польщі, Румунії пов’язана з діями Росії в Україні після 2014 року. Тому своєю пропозицією Росія хоче вплинути не тільки на Україну, тут і Молдова, і Грузія, і Польща, і Румунія, й інші країни Закавказзя і країни Балтії. Тому я думаю, що це абсолютно нереалістична пропозиція, абсолютно беззмістовна і суто пропагандистська", - наголосив він.

За словами професора, у проекті угоди Росія посилається на міжнародні документи та договори, які сама ж і порушує не лише в Україні, а й в інших країнах.

Зокрема, до 1999 року було прийняте рішення, що РФ має вивести своїх так званих миротворців із Придністров’я, але вона не зробила цього й досі.

Як уточнив Гарань, тут йдеться не лише про військову безпеку, а й про застосування Росією біологічної зброї на території Великої Британії, й про політичні вбивства на території європейських країн.

"Тому це дуже цинічно й у стилі радянської пропаганди, а потім пропаганди російської - перекласти відповідальність з хворої голови на здорову…" - пояснив він.

Гарань вважає, що ця пропаганда спрямована на росіян та на проросійських лобістів в інших країнах, в тому числі в Європі.

"Бо й там є такі проросійські лобісти. От вони й будуть кричати, що Росія хоче миру і це такий НАТО поганий... Тому ця пропозиція - це просто фігове листячко", - підкреслив він.

Водночас експерт припускає, що проект цієї угоди Росія зможе використовувати і як предмет для торгу.

"Щоб потім сказати, що вони більше на цьому не наполягають, але хочуть якісь інші поступки ще десь", - сказав він.

Ультиматум РФ

Російська Федерація пропонує Організації Північноатлантичного договору (НАТО) відмовитися від прийняття України до Альянсу і відмовитися "від ведення будь-якої військової діяльності на території України". Також РФ пропонує США не створювати військові бази на території країн колишнього СРСР і не приймати ці країни в НАТО.

Про це йдеться в російському проекті договору між Російською Федерацією і Сполученими Штатами Америки щодо гарантій безпеки, опублікованому на сайті МЗС РФ.

Білий дім бачив опубліковані на сайті МЗС РФ "вимоги" Росії до США і НАТО і запевнив, що Вашингтон не ухвалюватиме жодних рішень самостійно.

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Автор: Антоніна Доломанжи