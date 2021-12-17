Путін вважає "червоною лінією" членство України в НАТО.

Білий дім бачив опубліковані сьогодні на сайті МЗС РФ "вимоги" Росії до США й НАТО щодо гарантій невступу України й інших держав пострадянського простору в Альянс.

Про це на брифінгу заявила речниця Адміністрації Джен Псакі, цитує Reuters.

Вона запевнила, що Вашингтон не ухвалюватиме жодних рішень самостійно.

"Без наших європейських союзників і партнерів не буде жодних перемовин щодо європейської безпеки", – відповіла Псакі.

Читайте такожКулеба: Загроза вторгнення РФ в Україну триває досіУ п’ятницю, 17 грудня, на сайті МЗС Росії з’явився перелік вимог Кремля щодо Вашингтона і Альянсу, у яких йшлося, зокрема, про гарантії нерозміщення військових баз на територіях пострадянських країн, в тому числі невступ до НАТО України. Крім того, Москва вимагає, щоби Альянс відмовився надавати своїм союзникам зі Східної Європи військове підкріплення.

Володимир Путін вважає "червоною лінією" членство України в НАТО. У грудні, коментуючи дані про переміщення російських військ, глава Кремля заявив, що вимагатиме від альянсу гарантій невступу України.

Байден на перемовинах з Путіним 7 грудня відмовився дотримуватися встановлених Кремлем "червоних ліній" щодо неможливого членства України у військовому альянсі.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг, своєю чергою, підтвердив, що РФ не має права вето на членство України в НАТО. Проте 9 грудня він запросив представників Росії зустрітися в рамках засідання Ради НАТО-РФ на тлі накопичення російських військ біля України, що негативно сприйняли країни східного флангу Альянсу.

В Україні переконані, що позаблоковість України жодним чином не "зменшить апетит" Путіна. Президент Володимир Зеленський наголосив, що північноатлантичне майбутнє України вирішує її народ, а не Росія.

Західні розвіддані підтверджують підозрілі переміщення військ РФ вздовж кордону з Україною. У розвідці припускають, що РФ спробує ще раз вторгнутися на територію країни вже цієї зими.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Яна Ставська