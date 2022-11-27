Він визнав, що допомога Україні має свою ціну в західних суспільствах.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що чим більше військових успіхів матиме Україна, тим сильнішою буде її позиція на майбутніх переговорах з РФ.

"Ми можемо посилити позицію України за столом переговорів, якщо надамо їй військову підтримку. Найкращий спосіб підтримати мир - це підтримати Україну", - сказав Столтенберг в інтерв’ю німецькому виданню Welt.

Він визнав, що допомога Україні має свою ціну в західних суспільствах.

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"Зростання цін на продукти харчування та енергоносії означає важкі часи для багатьох домогосподарств в Європі. Але ми повинні пам'ятати, що народ України щодня платить за це своєю кров'ю", - сказав генсек НАТО.

Столтенберг заявив, що, якщо Путін виграє війну, він та інші диктатори продовжать використовувати насильство для досягнення своїх цілей.

"Це може означати більше війни і більше страждань. Це зробить наш світ ще більш небезпечним. В наших власних інтересах, щоб Україна перемогла", - пояснив він.

Столтенберг зазначив, що німецькі системи протиповітряної оборони допоможуть захистити українські будинки, школи та лікарні від російських ракет.

"Поставки зброї з Німеччини рятують життя. Ми всі повинні підтримувати і збільшувати нашу підтримку України. Це допоможе українцям відстояти своє право на самооборону ", - сказав він.

Допомога Німеччини Україні

19 вересня Україна одержала від Німеччини РСЗВ Mars II і бронетранспортери Dingo. У ФРН анонсували відправку Україні ще чотирьох САУ Panzerhaubitze 2000 і боєприпасів для них.

9 листопада Берлін передав Україні нову партію озброєння, куди, з-поміж іншого, було включено передачу нових ракет до Iris-T SLM і спецтехніка. Передовий комплекс ППО IRIS-T уже пройшов "бойове хрещення" під час масованої атаки росіян у жовтні.

16 листопада уряд Німеччини оновив список військової допомоги Україні. Як відомо, Німеччина є третім найбільшим військовим донором України.

Так стало відомо, що Німеччина створить у Словаччині центр для ремонту поставленої Україні зброї, яка використовується для боротьби з російськими окупантами.

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