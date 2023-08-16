Окупанти своєю чергою вдавалися до ракетних, авіаційних ударів, атакували Україна дронами-камікадзе.

Авіація Сил оборони та підрозділи ракетних військ і артилерії минулої доби продовжили завдавати ударів по живій силі та зброї окупантів.

Як йдеться в ранковому зведенні Генштабу, авіація завдала 7 ударів по районам зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Ракетні війська та артилерія уразили 4 артилерійських засоби на вогневих позиціях, 1 зенітно-ракетний комплекс та ще один важливий об’єкт противника.

Окупанти своєю чергою вдавалися до ракетних, авіаційних ударів, атакували Україна дронами-камікадзе.

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"Сьогодні вночі Російська Федерація завдала чергового авіаційного удару по Україні, застосувавши іранські ударні дрони "Shahed-136/131". Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється. Протягом минулої доби російські окупанти завдали удару по території України ракетами повітряного та морського базування. Загалом зафіксовано пуски щонайменше 28 крилатих ракет різних типів: 4 крилаті ракети Х-22, 20 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 4 крилаті ракети типу "Калібр". Нашою протиповітряною обороною було знищено 16 крилатих ракет Х-101/Х-555та "Калібр". Крім цього було зафіксовано щонайменше 8 пусків ворожих зенітних керованих ракет С-300 та С-400 по Дніпропетровській та Запорізькій областях", – зазначають в Генштабі.

Загалом, як йдеться у зведенні, протягом минулої доби ворог завдав по Україні 42 ракетних та 56 авіаційних ударів, здійснив 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, зокрема й діти. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", – наголошує ГШ.

Удари РФ по Україні 15 та 16 серпня - це треба знати

Минулої ночі російські загарбники обстріляли територію України ракетами. Ворог випустив щонайменше 28 крилатих ракет (Х-22, Х-101/Х-555 та "Калібри"). 16 з них знищила українська ППО. У Луцьку був "приліт" в одне із промислових підприємств, там загинули троє людей. У Львівській області внаслідок атаки постраждали 15 осіб, десятки будинків, зокрема, заклади освіти, отримали пошкодження. У Дніпрі росіяни поцілили по промисловому підприємству.

Цієї ночі Російська Федерація атакувала Україну дронами-камікадзе типу "Shahed". Під атакою опинилися, зокрема, міста на півдні Одеської області.

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