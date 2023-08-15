Одна з ракет влучила по території дитячого садка, зазнала ушкоджень будівля дитсадка.

Росіяни атакували крилатими ракетами Львівську область 15 серпня в період з 05:20 до 05:30: одну ракету сили ППО збили, ще 6 – влучили.

"Під час цієї ракетної атаки, на щастя, обійшлося без загиблих. Постраждали 15 людей. Наймолодшій потерпілій 10 років, найстаршій – 72. У більшості потерпілих подряпини й порізи через вибиті вікна, забої. П'ятьох людей госпіталізували", - повідомив голова ОДА Максим Козицький.

Окупанти пошкодили близько 40 будинків. У Львові зазнали руйнувань 20 будинків у Залізничному районі. Найбільше – на вулицях Каховській та Патона. Були загоряння, пошкоджені вікна й дахи. У Львівському медичному фаховому коледжі "Монада" вибиті вікна, також сталося загоряння у трьох будівлях промислового підприємства.

Одна з ракет влучила по території дитячого садка, зазнала ушкоджень будівля дитсадка.

У Ставчанах Львівського району пошкоджені 15 житлових будинків в приватному секторі, з них 6 – критично. Також пошкоджені легкові автомобілі. У селі Суховоля Львівського району уламками від ракет пошкоджені 4 житлових будинки в приватному секторі. Потерпілих нема.

Ракетна атака РФ - деталі

Вночі РФ завдала масованого ракетного удару по різних областях України. У Львівській області унаслідок російського ракетного удару, завданого у ніч на вівторок, 15 серпня, багато будинків отримали пошкодження. У Дніпрі росіяни поцілили по промисловому підприємству та пошкодили водний-спортивний обʼєкт.

В результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних сил, у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони, знищено: 16 крилатих ракет Х-101/Х-555 та "Калібр" із 28 випушених.

Вас також можуть зацікавити новини: