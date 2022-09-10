Міноборони Іспанії виконує одне із зобов'язань перед українським урядом.

Іспанська армія навчатиме українських військових в Сарагосі.

Про це пише El Mundo.

Іспанія тижнями готувала прибуття українських військових контингентів для навчання на об'єктах країни.

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Таким чином, йдеться в повідомленні, Міноборони Іспанії виконує одне із зобов'язань перед українським урядом, і прийме українських солдатів для навчання перед відправкою на військову службу.

Раніше навчання українців започаткувала Велика Британія. Станом на початок вересня курс навчання пройшли вже близько 4,7 тис. мобілізованих. Їх навчали основам піхотинських навичок включно з використанням зброї, основам військової медицини, методам патрулювання тощо.

Війна в Україні: актуальні дані

ЗСУ офіційно пішли у контрнаступ на півдні наприкінці серпня. Станом на 9 вересня, за підрахунками Інституту вивчення війни, захисники відбили у ворога 2,5 тисячі квадратних кілометрів.

За словами представниці ОК "Південь" Наталії Гуменюк, ЗСУ у різних напрямках на півдні просунулися на відстань від двох до декількох десятків кілометрів.

Контрнаступ на півдні триває одночасно з операціями українських сил на лінії Харків – Ізюм. Українські сили продовжують щодня атакувати російські понтонні і поромні переправи на півдні, проте зберігають сувору оперативну тишу.

8 вересня ЗСУ офіційно прозвітували президенту про звільнення Балаклії Харківської області. Вранці, 10 вересня, з’явилась інформація про звільнення Куп’янська.

На думку аналітиків, українські війська можуть створити загрозу оточення сил противника в Ізюмі. Британські розвідники, своєю чергою, констатують, що напад ЗСУ під Харковом був для росіян неочікуваним.

Поки російське командування відповіло демонстрацією стягування "резервів" до розбитих угрупувань.

США ввечері 9 вересня вперше назвали дії ЗСУ біля Херсона "контрнаступом". Напередодні глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що вважає операцію Збройних сил України "надихаючою", а глава Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі бачить у ній "стійкий прогрес".

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже 52 150 окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

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