Також вибудовується тренінгова програма для українських бійців за підтримки Євросоюзу.

Словаччина погодилася на своїх полігонах готувати військовослужбовців Збройних сил України.

Про це міністр оборони України Олексій Резніков написав у Facebook, інформуючи про підсумки засідання Контактної групи з питань оборони України (так званий "Рамштайн-5") 8 вересня.

Як наголосив міністр оборони, завдяки лідерству віце-прем’єр-міністра – міністра оборони Польщі Маріуша Блащака створено можливість для підготовки українських солдат на полігонах у Польщі.

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"На Рамштайні-5 я звернувся з проханням розглянути можливість розгортання аналогічних програм тренувань в інших країнах-сусідах. Цю ідею відразу підтримав великий друг України міністр оборони Словаччини Ярослав Над. Це забезпечить масштабування тренувального процесу, ми отримаємо більше підготовлених військ у стислий термін", - написав Резніков.

Також, за його словами, паралельно вибудовується тренінгова програма за підтримки Євросоюзу.

"Ми вже внесли конкретні пропозиції, серед яких – будівництво тренінгових центрів в Україні, щоб поєднати європейські ресурси і технології з практичним досвідом нашої армії. Тоді ці центри будуть працювати в інтересах всієї Європи", - додав Резніков.

На його переконання, активізація виробництва зброї та тренінгові програми – це зміцнення сил оборони України у довгостроковій перспективі.

"Скільки б Росія не зігнала невмотивованих погано озброєних зграй злочинців, їх зустрінуть навчені та забезпечені сучасними системами українські війська", - наголосив міністр.

Він підкреслив, що Україна переможе Росію за рахунок якісних переваг, спираючись на ресурси вільного світу.

"Адже кожна демократична країна зараз бачить, до цього може призвести панування схиблених тиранів…", - заявив Резніков.

Також Резніков розраховує на просування кількох проектів під час візитів іноземних колег до України, які відбудуться найближчим часом.

"Готуємо деякі сюрпризи", - зауважив міністр.

"Головне. Під час Рамштайну партнери чітко заявили: ми з вами до кінця війни, а саме - до перемоги України", - підсумував міністр.

Як повідомляв УНІАН, 8 вересня після засідання Контактної групи з питань оборони України міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що західні країни не припинятимуть підтримувати Україну у відстоюванні права на самооборону та відновлення суверенітету.

Раніше навчання українців започаткувала Велика Британія. Станом на початок вересня курс навчання пройшли вже близько 4,7 тис. мобілізованих. Їх навчали основам піхотинських навичок включно з використанням зброї, основам військової медицини, методам патрулювання тощо.

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