Вибито окупантів з населених пунктів Черкаські Тишки, Руські Тишки, Рубіжне та Байрак.

На Харківщині звільнено від російських окупантів ряд населених пунктів.

Про це йдеться в оперативній інформації у Facebook Генерального штабу ЗСУ станом на 18:00 10 травня щодо російського вторгнення.

"В результаті злагоджених дій особового складу підрозділів Сил оборони України на Харківщині звільнено населені пункти Черкаські Тишки, Руські Тишки, Рубіжне та Байрак", - сказано в повідомленні.

Також зазначається, що за наявною інформацією, підрозділи російської 138-ї окремої механізованої бригади через значні втрати на території Харківської області були виведені в район Білгорода на відновлення.

Значна частина особового складу військовослужбовців РФ за контрактом, що залишилися, написала рапорти на звільнення.

Як повідомляв УНІАН, у Харківській області ворог втратив контроль над селищем Циркуни. На Слобожанському напрямку російські загарбники намагаються зупинити просування Збройних сил України до державного кордону.

Нагадаємо, за даними головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного 5 травня Сили оборони України почали контрнаступальні дії на Харківському та Ізюмському напрямках.

6 травня стало відомо, що ЗСУ на Харківщині відновили контроль над населеними пунктами Олександрівка, Федорівка, Українка, Шестаково, Перемога та частиною села Черкаські Тишки.

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