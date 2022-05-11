Сили російських окупантів майже відтіснили до кордону РФ.

Сили оборони України продовжили контрнаступ на північ від Харкова та відтіснили окупантів до кордону РФ. Воїнам вдалося звільнити кілька населених пунктів.

Про це йдеться у зведенні Інституту вивчення війни (ISW).

Контрнаступ української армії продовжився на північ від звільненого Старого Салтова. Росіяни передислокують війська з-під Ізюму, щоб спробувати послабити контрнаступ українців та перешкодити подальшому просуванню на північ до кордону з Росією.

"Український контрнаступ, швидше за все, продовжить відвертати увагу російських військ від розгортання на інші напрями наступу, де бойові дії також було зупинено успішною українською обороною", – йдеться у зведенні.

Експерти також прогнозують, що контрнаступальні дії ЗСУ зупинять атаки російської артилерії на північно-східні околиці Харкова та потенційно дозволять українським захисникам атакувати російський тил.

На думку експертів, цей контрнаступ паралізує наступальні дії окупантів у районі Ізюму, звідки вони намагалися формувати кільце для оточення українських сил на Донбасі.

Раніше ISW повідомляв, що контрнаступ ЗСУ іще більше розширився на північний схід від Харкова, і, ймовірно, найближчими днями або тижнями просунеться до кордону з Росією.

Однак російські окупанти вирішили будь-що втримати позиції на околицях Харкова. Для цього у Бєлгородську область стягують додаткові батальйонно-тактичні групи.

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