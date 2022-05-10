Окупанти вирішили підкріпитися, адже контрнаступ сил оборони України на Харківському напрямку набирає обертів.

Російські окупанти вирішили будь-що втримати позиції на околицях Харкова. Для цього у Бєлгородську область стягують додаткові батальйонно-тактичні групи.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW)

9 травня високопосадовець Пентагону заявив, що російська армія не припиняє зусиль по оточенню Харкова з півночі та сходу у формі "підкови", попри те, що у північній частині діють лише три батальйонні тактичні групи.

Додатково окупанти накопичили 19 БТГр у Бєлгородській області. Ймовірно, ними можуть посилити Харківський напрямок, щоб завадити українській армії якнайшвидше вийти на кордон з РФ.

Той самий представник Пентагону додав, що за останній тиждень українські сили відтіснили ворога майже на 48 кілометрів на схід. Ймовірно, йдеться про звільнення від загарбників селища Старий Салтів Вовчанського району.

В ISW додають, що окупанти не здійснювали наступу на південний схід або південний захід від Ізюму 9 травня, але намагаються зосередити сили, необхідні для відновлення наступальних операцій найближчими днями.

Водночас Росія зіштовхнулася із серйозною проблемою "компенсування" бойових втрат, які Кремль продовжує приховувати. На переконання експертів, тривалі РФ зусилля щодо "таємної мобілізації" навряд чи призведуть до значної бойової могутності.

Як повідомляв УНІАН, раніше ISW повідомляв, що контрнаступ ЗСУ іще більше розширився на північний схід від Харкова, і, ймовірно, найближчими днями або тижнями просунеться до кордону з Росією.

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