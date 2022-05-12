Армія РФ може покращити своє становище на півдні, захопивши два населених пункти.

Російські окупанти можуть готуватися до поновлення наступальних дій на Херсонщині з метою захоплення усієї області найближчими днями.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Загарбники намагаються зміцнити свої позиції на заході Херсонської області, взявши під контроль Брускинське та Велику Олександрівку. Ці населені пункти межують з Миколаївською областю та можуть допомогти їм атакувати цей напрямок.

Аналітики ISW зауважують, що Росія навряд чи планує проголошувати на окупованих територіях псевдореспубліки. Швидше за все, країна-окупант хоче безпосереднього приєднання окупованих українських територій до Росії.

Як зазначають експерти, вздовж південної осі та у Донецькій та Луганській областях Росія залишається в глухому куті.

Українські війська просунулися далі на північний схід від Харкова. Контрнаступ української армії змусив російські війська перейти до оборони та послабив артилерійський тиск на місто.

Водночас окупанти продовжують спроби оточити українські позиції в районі Сєвєродонецьк-Рубіжне-Лисичанськ. Нема жодних підтверджень того, що наступ вдався.

ISW прогнозує, що росіяни спробують розпочати наступ на Бахмут після захоплення Попасної. Їм необхідно забезпечити доступ до шосе на північ до Слов'янська.

Ймовірно, окупанти продовжать об'єднувати наступальні зусилля на південь від Ізюма з наступом на захід від Донецька, щоб оточити українські війська на півдні Харківської області та у західній частині Донецької.

На думку аналітиків, армія Путіна вирішила захопити маріупольський завод "Азовсталь" за допомогою наземної атаки, а також намагатиметься посилити свій гарнізон на Зміїному.

Ситуація у Придністров'ї залишається напруженою, але без значних змін.

Раніше президент України Володимир Зеленський наголосив, що ЗСУ поступово відтісняють російських окупантів від Харкова. Водночас він закликав українців, особливо тих, хто в тилу, "не поширювати надмірних емоцій".

Нагадаємо, за даними головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного 5 травня Сили оборони України почали контрнаступальні дії на Харківському та Ізюмському напрямках.

За даними експертів, наступ ЗСУ в Харківській області ускладнює для окупаційних сил РФ обстановку на Донбасі.

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