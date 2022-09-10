Ракетно-артилерійські підрозділи продовжували виконання вогневих завдань і вогневий контроль транспортно-логістичних шляхів.

На півдні ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ влучили у 2 райони зосередження живої сили і техніки ворога.

Про це повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров, коментуючі обстановку станом на 12.00.

Він зазначив, що ракетно-артилерійські підрозділи продовжували виконання вогневих завдань і здійснювали вогневий контроль транспортно-логістичних шляхів.

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"Підтверджено влучання у 2 райони зосередження живої сили і техніки, знищено 5 рашистів та гаубицю "Мста-Б", - сказав Назаров.

В Чорному морі продовжують маневрувати 11 кораблів та катерів ворожого флоту, серед яких 2 надводних ракетоносії високоточних крилатих ракет "Калібр".

Спікер додав, що ворог продовжує намагання підтягнути запаси боєприпасів та резерв живої сили, вишукує альтернативні шляхи доставки озброєння та техніки. Він також нагадав, що для посилення російського угруповання на тимчасово захоплених територіях Херсонської області прибув сформований за національною ознакою підрозділ "кадирівців", чисельністю до 1 тис. 300 осіб.

Війна в Україні: актуальні дані

ЗСУ офіційно пішли у контрнаступ на півдні наприкінці серпня. Станом на 9 вересня, за підрахунками Інституту вивчення війни, захисники відбили у ворога 2,5 тисячі квадратних кілометрів.

За словами представниці ОК "Південь" Наталії Гуменюк, ЗСУ у різних напрямках на півдні просунулися на відстань від двох до декількох десятків кілометрів.

Контрнаступ на півдні триває одночасно з операціями українських сил на лінії Харків – Ізюм. Українські сили продовжують щодня атакувати російські понтонні і поромні переправи на півдні, проте зберігають сувору оперативну тишу.

8 вересня ЗСУ офіційно прозвітували президенту про звільнення Балаклії Харківської області. Вранці, 10 вересня, з’явилась інформація про звільнення Куп’янська.

На думку аналітиків, українські війська можуть створити загрозу оточення сил противника в Ізюмі. Британські розвідники, своєю чергою, констатують, що напад ЗСУ під Харковом був для росіян неочікуваним.

Поки російське командування відповіло демонстрацією стягування "резервів" до розбитих угрупувань.

США ввечері 9 вересня вперше назвали дії ЗСУ біля Херсона "контрнаступом". Напередодні глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що вважає операцію Збройних сил України "надихаючою", а глава Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі бачить у ній "стійкий прогрес".

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже 52 150 окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

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