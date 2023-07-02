В районі Бахмута українські захисники в ході боїв знищили 116 окупантів і поранили 199.

На Бахмутському напрямку Сили оборони України знову просунулись у звільненні української землі з-під російської окупації. Про це повідомив речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий в ефірі інформаційного телемарафону.

"Ми маємо просування на Бахмутському напрямку. Там іде бойова робота по флангам, іде тиск на ворога", - сказав Череватий.

Речник зазначив, що після більш детального аналізу і перевірки будуть надані більш детальні дані щодо території, яку вдалося звільнити. "На Бахмутському напрямку відбулося 23 боєзіткнення. Ворог чинить шалений опір - 444 рази бив по нам із ствольної і реактивної артилерії, здійснив 5 авіанальотів", - додав він.

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Водночас, українські захисники в ході боїв знищили 116 окупантів і поранили 199.

Також знищено значну кількість ворожої техніки: 4 реактивні системи залпового вогню "Град", 2 самохідні артилерійська установки "Акація", 1 самохідна установка "Гвоздика", бойова машина піхоти, 11 гармат, протитанковий ракетний комплекс, самохідний 240 мм міномет "Тюльпан" і 5 безпілотників.

Ще знищено 10 польових складів з боєприпасами. "Якщо говорити за Лимано-Куп'янський напрямок, то ворог намагався 10 разів атакувати наші позиції. 603 рази завдав ударів різними типами артилерії і здійснив 9 авіанальотів. В ході відбиття ворожих атак 77 окупантів знищено, 195 зазнали поранень, один потрапив в полон", - сказав Череватий.

Крім того, знищено 6 танків Т-72, 3 бойових машини піхоти, 6 БТР-80, самохідну артилерійську установку "Акація", 2 гармати, 6 легких артилерійських тягачів, міномет, протинковий ракетний комплекс, 2 склади з боєприпасами і 3 авто, які перевозили ці боєприпаси.

Контрнаступ ЗСУ - головне станом на 2 липня

Українські війська протягом доби вели контрнаступальні операції як мінімум на чотирьох ділянках лінії фронту і домоглися певних успіхів. Крім того, ISW з посиланням на російські джерела стверджує, що українські сили продовжували наступальні операції вздовж адміністративного кордону між Запорізькою і Донецькою областями і домоглися успіхів на північний захід від Великої Новосілки.

У відповідь, за спостереженням Інституту вивчення війни, російські сили через український контрнаступ біля Бахмута виводять сили з інших регіонів України. Зокрема, загарбники замінили полк ВДВ на Лиманському напрямку невстановленими силами територіальної оборони.

Водночас ЗСУ відбили наступи загарбників на чотирьох напрямках. Зокрема, окупанти наступали на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Тим часом ЗСУ "просмажують" росіян у районі Антонівського мосту. За минулу добу на цій ділянці фронту знищено 49 окупантів та 15 одиниць техніки.

Через брак озброєння, в деяких випадках навіть відсутності паритету з ворогом в артилерії, ЗСУ просуваються фронтом повільно, що "непокоїть" західних аналітиків і військових, які бажали бачити швидший результат, як це було, наприклад, з Харківською операцією. У відповідь Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний закликав не робити з війни "шоу", підкресливши, що "кожен метр дається кров'ю".

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