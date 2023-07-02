За твердженнями аналітиків, українські сили в даний час не проводять великомасштабних операцій, які призвели б до швидкого територіального наступу.

Українські війська вели контрнаступальні операції як мінімум на чотирьох ділянках лінії фронту і домоглися певних успіхів, стверджують аналітики Американського Інституту вивчення війни.

Зокрема, російські воєнкори стверджували, що українські сили домоглися певних успіхів в районі Роздолівки (18 км на північ від Бахмута) і Кліщіївки (7 км на північний захід від Бахмута).

Крім того, ISW з посиланням на російські джерела стверджує, що українські сили продовжували наступальні операції вздовж адміністративного кордону між Запорізькою і Донецькою областями і домоглися успіхів на північний захід від Великої Новосілки.

Відео дня

Також ЗСУ вели наступальні операції на південь і північний захід від Оріхова в західній частині Запорізької області, а один з воєнкорів стверджував, що українські сили просунулися на 1,5 км в глибину і 6 км в ширину в напрямку Роботино (12 км на південь від Оріхова). Інші блогери стверджували, що станом на 1 липня українські сили все ще перебувають щонайменше в 1,5 км на північ від Роботіно, що відповідає поточній оцінці ISW контролю над місцевістю в цьому районі.

Зазначається, що голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі визнав, що українські контрнаступальні операції триватимуть довше, ніж очікували деякі західні спостерігачі.

Водночас він повторив, що очікує, що українські контрнаступальні операції триватимуть до 10 тижнів, і закликав людей усвідомити, що український контрнаступ буде тривалою і, ймовірно, дорогою операцією.

Як відзначають в ISW, російські джерела все частіше стверджують, що українські сили в даний час проводять штурми на півдні України меншими групами піхоти і меншою кількістю бронетехніки, ніж в ході попередніх контрнаступальних операцій, а також що українські сили проводять бойові розвідувальні операції на півдні України ще меншими групами, деякі з яких імовірно складаються з семи-дев'яти чоловік.

"Ці твердження про українські операції припускають, що українські сили в даний час не проводять великомасштабних операцій, які призвели б до швидкого територіального наступу", - підкреслюють в ISW.

Український контрнаступ - що відомо

Українські сили оборони перейшли в контрнаступ на початку червня і змогли досягти певного прогресу. Зокрема, було звільнено вісім населених пунктів на кордоні Запорізької та Донецької областей.

Однак незабаром темпи просування сповільнилися. Причинами цього, зокрема, є нестача далекобійного озброєння та танків, постачання яких Захід затримує. Крім того, російські окупанти встигли вибудувати оборону, а також замінували території, через що бійці ВСУ часто просуваються вперед ціною власного життя.

На Заході деякі військові незадоволені темпами просування українських сил. У відповідь Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний закликав "не робити з війни шоу", підкресливши, що "кожен метр дається кров'ю".

Це ж неодноразово підкреслював і президент України Володимир Зеленський, відзначаючи, що на уповільнення контрнаступу вплинули повільні темпи передачі зброї союзниками. Він також зазначав, що Україна не хоче марно ризикувати життями своїх людей.

Вас також можуть зацікавити новини: