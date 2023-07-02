Щоб утримати Бахмут, російському командуванню доведеться створити серйозні вразливі місця в Херсонській або Луганській областях або почати відведення військ з півдня України.

Російські сили через український контрнаступ біля Бахмута виводять сили з інших регіонів України, йдеться в новому звіті Інституту вивчення війни.

Зазначається, що офіційний представник Східної групи військ України полковник Сергій Череватий повідомив 1 липня, що російські війська нещодавно перекинули неназваний полк Повітряно-десантних військ (ВДВ) Росії з Лиманського напрямку на Бахмутське.

"Череватий повідомив, що російські війська замінили полк ВДВ на Лиманському напрямку невстановленими силами територіальної оборони, що вказує на те, що російські сили можуть перекидати більше елітних частин в район Бахмута і замінювати елітні частини слабшими з'єднаннями", - наголошується в звіті.

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Крім того, заступник міністра оборони України Ганна Маляр раніше заявляла, що російські війська перекинули частину своїх найбільш боєздатних частин з Херсонського напрямку на Бахмутський і Запорізький напрямки

Череватий заявив, що Бахмут як і раніше дає російським силам більше пропагандистської цінності, ніж військової вигоди, і припустив, що російські сили можуть концентрувати елітні сили в районі Бахмута, щоб зберегти інформаційну перемогу, що стала результатом захоплення Бахмута 21 травня.

"Якщо російських підкріплень, вже відправлених в Бахмут, буде недостатньо, щоб утримати російські завоювання в цьому районі, російське командування може зіткнутися з важким вибором: ризикнути створити серйозні вразливі місця в Херсонській або Луганській областях або почати відведення військ з півдня України", - зазначають в ISW.

Ситуація біля Бахмута - що відомо

Як зазначають українські військові, ситуація в районі Бахмута дуже складна і постійно змінюється як на південному, так і на північному фланзі – там тривають важкі бої.

Зазначалося, що росіяни "не вивозять" натиску з боку українських воїнів і щодня ворогові доводиться залишати частину позицій.

Так, станом на 25 червня стало відомо, що за добу сили оборони на південному і північному флангах навколо Бахмута пройшли від 600 до 1 кілометра.

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