Зокрема, окупанти наступали на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Сили оборони України відбили спроби наступальних операцій російських загарбників на чотирьох напрямках. Про це йдеться в Оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

"Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 46 бойових зіткнень", - йдеться у зведенні.

Зокрема, на Лиманському напрямку противник здійснив безуспішні наступальні дії в районах Невського та південніше Діброви Луганської області. Також на Бахмутському напрямку противник здійснив безуспішні наступальні дії в районі Богданівки Донецької області.

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Крім того, на Авдіївському напрямку, за підтримки авіації, противник вів безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки Донецької області. На Мар’їнському напрямку українські захисники відбили усі атаки противника в районі міста Мар’їнка.

Водночас на Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування українських військ.

Ситуація на фронті - що відомо

Українські сили оборони перейшли в контрнаступ на початку червня.

За даними Інституту вивчення війни, українські війська вели контрнаступ як мінімум на чотирьох ділянках лінії фронту і домоглися певних успіхів. Зокрема, як зазначають аналітики, російські сили через український контрнаступ біля Бахмута виводять сили з інших регіонів України. Росії, щоб утримати цей плацдарм, доведеться зіткнутися зі складним вибором - ризикнути створити серйозні вразливі місця в Херсонській або Луганській областях або почати відведення військ з півдня України.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний обурений заявами деяких осіб, які живуть із завищеними очікуваннями від контрнаступу української армії і просять швидких результатів. За словами Головнокомандувача ЗСУ, щодня українські бійці просуваються вперед.

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