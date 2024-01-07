Загарбники свідомо витискають українське населення із загарбаної території, каже Федоров.

Окупанти створили гуманітарну катастрофу на окупованих територіях Запорізької області. Про це заявив мер окупованого Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, на окупованому півдні спостерігається дефіцит медикаментів. "Імпортних ліків або немає, або ціна недоступна для людей. Обов'язкових дитячих вакцин БЦЖ та АКДС не постачають, батьки чекають на щеплення від туберкульозу понад півроку", – розповів він.

Федоров зазначив, що деякі життєво необхідні ліки від хвороб серця, шлунка, гіпертензії в аптеках можна придбати лише за наявності рецепту. А щоб його отримати, необхідно вистояти величезну чергу до лікаря. Крім того, лікарі не приймають пацієнтів без російського паспорту.

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"Росіяни повільно вбивають та виживають наших людей на ТОТ. Маємо визволити кожного українця!" – наголосив Федоров.

Ситуація на окупованих територіях

Як писав УНІАН, напередодні Нового року у тимчасово окупованому місті Мангуш (Донецька область) 12 людей загинули від фальсифікованої горілки. Всі вони були цивільними. Загарбницька "влада" ніяк не зреагувала на відкритий продаж отрути в магазині.

Також ми розповідали, що зараз на окупованих територіях України перебувають близько 35 тисяч представників "Росгвардії". У їхні обов'язки зокрема входить проведення фільтраційних заходів серед цивільного населення та виявлення учасників підпільного руху.

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