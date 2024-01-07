Перед Новим Роком провели "смертельну" акцію - купуй 5 пляшок горілки за 1 тисячу рублів.

Напередодні Нового року для населення у тимчасово окупованому місті Мангуш (Донецька область) провели "смертельну акцію": купуй 5 пляшок горілки за 1 тисячу рублів (500 грн).

Алкоголь за "привабливою" ціною продавали в магазині наближеного до гауляйтера Мангушу Бориса Трими, заявив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Таким чином у місті вбили 12 людей. Всі вони були цивільними, підкреслив він. За словами чиновника, загарбницька "влада" ніяк не зреагувала на цей випадок.

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"Тиша. Все зійде з рук як завжди. Тому що гаманець гауляйтера недоторканий. А люди? Кого вони там хвилюють?", - акцентував Андрющенко.

У Мангуші задавили насмерть дитину - є версія, що це був військовий РФ

Як вже згадував Андрющенко, справжніми розслідуваннями щодо протиправних дій РФ стосовно українців "нова влада" в окупованих містах не займається. Влітку у Мангуші насмерть збили 12-річну дівчинку. За однією із версій, наїзд міг скоїти військовий РФ.

Трагедія сталася 30 червня, повідомляла Маріупольска міська рада. Там акцентували, що це не поодинокий випадок, коли діти та дорослі безслідно "зникають" через окупантів.

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