Наразі Росія зосередила на окупованих територіях близько 35 тисяч росгвардійців.

Росгвардія, після Збройних сил РФ - другий за важливістю компонент окупаційних військ. У їхні обов'язки зокрема входить проведення фільтраційних заходів серед цивільного населення та виявлення учасників підпільного руху.

Як розповіли у Центрі національного спротиву, згідно з даними, переданими від українського підпілля станом на січень 2024 року, Росія зосередила на окупованих територіях близько 35 тисяч росгвардійців.

"Половину з них складають регулярні формування, що за структурою розподілені у бригаду, 5 батальйонно-тактичних груп та 44 тактичні групи. Решта - це більш як 100 зведених підрозділів, які на ротаційній основі завозяться з території РФ. Зведені підрозділи формуються з-поміж співробітників ОМОН та СОБР", - повідомляють у ЦНС.

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Зазначається, що на озброєнні у даних підрозділів, крім службових автомобілів та ББМ, є також танки, артилерійські системи, а також вертольоти. І це озброєння вони застосовують для придушення спротиву на окупованих територіях. Також дані підрозділи залучались для охорони "виборчих дільниць" на ТОТ під час псевдореферендуму у вересні 2022 та псевдовиборів у вересні 2023 і, швидше за все, здійснюватимуть тиск на цивільне населення у процесі підготовки до "виборів" президента РФ у березні 2024 року.

"Наряду з тим, що загалом ці підрозділи на території самої РФ відповідають за збереження правлячого режиму Путіна та його оточення, можна стверджувати, що путінська Росгвардія є російським аналогом гестапо часів третього рейху", - пишуть у ЦНС.

Зазначається, що окрім проведення власне бойових заходів проти цивільного населення, співробітники Росгвардії активно залучаються до пропагандистських заходів у навчальних закладах. Також вони відіграють роль "проекції сили", постійно патрулюючи населені пункти.

Що відбувається на окупованих територіях

На тимчасово окупованих територіях російські загарбники вигадали новий метод примусової паспортизації та контролю за місцевим населенням. Так, окупанти планують ввести обов’язкову верифікацію з паспортом користувачів інтернету. Тобто, всі користувачі мають мати паспорт РФ аби мати змогу й надалі отримувати послуги.

Крім того, окупанти планують провести інвентаризацію земельних ділянок на тимчасово захоплених територіях та "націоналізувати" ті, власники яких відмовились переоформлювати право власності. Для того, щоб зареєструвати право власності відповідно до окупаційного законодавства необхідно отримати паспорт РФ.

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