Журналісти зібрали інформацію про нарощування російських військ, яке викликає стурбованість.

Росія знову стягує до полігонів, які знаходяться біля кордонів України, військову техніку. Окрім техніки Кремль стягує військових. Як зазначили експерти, кількість техніки та масштаби нарощування "насторожують", адже ситуацію можна "лише з натяжкою" пояснити переозброєнням частин.

Про це повідомляє міжнародна група журналістів Conflict Intelligence Team, які провели розслідування та опублікували фото з відео, на яких можна побачити стягування військ.

Журналісти порівняли кількість військ, які зараз стягує РФ, та кількість, яка була на кордоні до цього. Виявилося, що нині мова йде про масштаби цьогорічної весни.

"Варто відзначити, що перекидання військ, наскільки ми можемо судити за частотою публікації відео та супутниковими знімками, відбувається порівняно повільніше, ніж під час попередньої кризи. Однак якщо вона відбуватиметься такими ж темпами до січня, а також якщо особовий склад 41-ї армії буде перекинутий до Єльни, де знаходиться її техніка (наприклад, повітряним транспортом), то загальна чисельність угруповання військ біля кордону та Криму значно перевищить квітневі показники", відзначили аналітики.

Читайте такожДерждеп США про ризики вторгнення РФ до України: ми готові до низки непередбачуваних обставинРФ, судячи з прогнозів експертів, матиме готовність до можливого наступу на початку наступного року. Проте журналісти вважають, що Кремль не готується до окупації нових територій України. Росія може готуватися до навчань "БАРС", які вже пройшли у Південному військовому окрузі, а 22 листопада вони почалися у Західному окрузі.

"Фактично "БАРС" (також використовується термін "мобілізаційний людський резерв") є не посиленням чинних частин, як це відбувається під час мобілізації, а створенням в цей час на контрактній основі структури територіальної оборони. Всупереч оцінкам американської розвідки, логічніше було б припустити, що у якості окупаційної сили могли б бути використані військова поліція і Війська національної гвардії, проте ознак перекидання цих частин ми поки що не помічали", - додала міжнародна група журналістів.

Ситуація на кордоні РФ і України

11 листопада Bloomberg опублікувало статтю, в якій говорилося про ризики повномасштабного нападу Росії на Україну. В агентстві зазначили, що в колах американських і європейських дипломатів серйозно схвильовані нинішнім переміщенням російських військ у бік кордону України.

У Кремлі це заперечують, називаючи осінню передислокацію військ "демонстрацією сили".

Читайте такожЗСУ знищили позицію бойовиків на Донбасі: момент потрапив на відеоНа початку листопада в західних ЗМІ почала з'являтися інформація з посиланням на дані супутникових знімків про активне переміщення російських військових до кордону з Україною.

При цьому, в Міноборони України дану інформацію заперечували.

Це вже друга ймовірна хвиля загострення на російсько-українському кордоні з березня 2021 року. Однак, як пише Bloomberg, поки концентрація військ РФ відбувається переважно вночі, тоді як навесні в Кремлі відкрито погрожували наступом, чинячи політичний тиск на Україну, ЄС і США.

Глава вітчизняного МЗС Дмитро Кулеба заявив, що загроза повномасштабного військового вторгнення в Україну з боку Росії дійсно існує, але Київ проводить необхідну роботу для того, щоб такий сценарій не був реалізований.

25 листопада у Кремлі назвали умову нападу на Україну. На тлі можливого наступу Росії у США пропонують збільшити військову допомогу нашій країні.

Автор: Поліна Кузенко