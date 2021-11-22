У Путіна підозрюють, що Україна начебто планує агресивні дії щодо силового розв'язання проблеми Донбасу.

Москва звинуватила Київ у нарощуванні сили на тлі новин про стягнення військ РФ до кордонів України.

Таку заяву зробив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, інформує "Інтерфакс".

На його переконання, повідомлення про підготовлюване військове вторгнення РФ в Україну може служити ширмою для ніби-то агресивних устремлінь Києва щодо силового розв'язання проблеми Донбасу.

Читайте такожВторгнення Росії в Україну: розвідка США описала ймовірний сценарій дій Москви – Bloomberg"Нагнітання напруженості - це спроба представити РФ як сторону, яка загрожує процесу врегулювання. І, звичайно ж, не можна виключати, що це камуфляж для прикриття агресивних помислів, які можуть мати місце в Києві, мається на увазі агресивні (помисли) в плані бажання вирішити проблему південного сходу (України) силовими методами", - сказав Пєсков.

Крім того, речник Путіна заявив, що Київ ніби-то і сам нарощує сили. Ба більше, йому у цьому допомагають. Однак Пєсков не уточнив, про кого саме йдеться.

"Києву допомагають нарощувати сили, Києву постачають значну кількість озброєнь, включаючи сучасне і високотехнологічне. І все це, звичайно, ми спостерігаємо з великою тривогою", - заявив Пєсков.

Ситуація на кордоні РФ і України: що відбувається

11 листопада Bloomberg опублікував статтю про ризики повномасштабного нападу Росії на Україну. В агентстві зазначили, що в колах американських і європейських дипломатів серйозно схвильовані нинішнім переміщенням російських військ у бік кордону України.

У самій Москві це заперечують, називаючи осінню передислокацію військ "демонстрацією сили".

На початку листопада в західних ЗМІ почала з'являтися інформація з посиланням на дані супутникових знімків про активне переміщення російських військових до кордону з Україною.

При цьому, в Міноборони України дану інформацію заперечували.

Це вже друга ймовірна хвиля загострення на російсько-українському кордоні з березня 2021 року. Однак, як пише Bloomberg, поки концентрація військ РФ відбувається переважно вночі, тоді як навесні в Кремлі відкрито погрожували наступом, чинячи політичний тиск на Україну, ЄС і США.

Очільник вітчизняного МЗС Дмитро Кулеба заявив, що загроза повномасштабного військового вторгнення в Україну з боку Росії дійсно існує, але Київ проводить необхідну роботу для того, щоб такий сценарій не було реалізовано.

Вторгнення РФ в Україні: що відомо

Автор: Марта Гичко