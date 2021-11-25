Розвіддані США й Британії підтверджують переміщення військ РФ у бік кордону України.

Сенатори США Роб Портман та Джин Шахін наполягають на збільшенні поставок озброєння Україні через ризики вторгнення Росії.

Про це повідомляє Politico.

Йдеться про збільшення військової допомоги, передбаченої оборонним бюджетом США, на 50 мільйонів доларів: тобто з 300 до 350 мільйонів доларів і 125 проти 75 мільйонів доларів, що підуть на летальну зброю для України.

Читайте такожЗеленський провів телефонну розмову з президентом Польщі Дудою: про що говорили"Я наполегливо закликаю Адміністрацію надати подальшу допомогу у формі засобів протиповітряної оборони – життєво необхідних для стримування російської загрози. Ми повинні зробити усе можливе, щоби підтримати нашого союзника – Україну – у цей час", – сказав Портман у середу.

Відповідаючи на запитання про передачу великої кількості озброєння, американський високопосадовець сказав, що США "продемонстрували, що Сполучені Штати готові використати низку інструментів для протидії шкідливим діям Росії, і ми без зволікань скористаємося цими й іншими інструментами у майбутньому".

Як писав УНІАН, раніше Канада допустила посилення військової допомоги Україні.

Ситуація на кордоні РФ і України

11 листопада Bloomberg опублікувало статтю, в якій говорилося про ризики повномасштабного нападу Росії на Україну. В агентстві зазначили, що в колах американських і європейських дипломатів серйозно схвильовані нинішнім переміщенням російських військ у бік кордону України.

У самій Москві це заперечують, називаючи осінню передислокацію військ "демонстрацією сили".

На початку листопада в західних ЗМІ почала з'являтися інформація з посиланням на дані супутникових знімків про активне переміщення російських військових до кордону з Україною.

При цьому, в Міноборони України дану інформацію заперечували.

Це вже друга ймовірна хвиля загострення на російсько-українському кордоні з березня 2021 року. Однак, як пише Bloomberg, поки концентрація військ РФ відбувається переважно вночі, тоді як навесні в Кремлі відкрито погрожували наступом, чинячи політичний тиск на Україну, ЄС і США.

Глава вітчизняного МЗС Дмитро Кулеба заявив, що загроза повномасштабного військового вторгнення в Україну з боку Росії дійсно існує, але Київ проводить необхідну роботу для того, щоб такий сценарій не був реалізований.

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Автор: Яна Ставська