Злива "мирних планів": багато галасу без практичного втілення

Майже одразу після першого Саміту миру, який відбувся у червні поточного року, звідусіль "посипались" чергові "мирні плани" - бачення того, як можна завершити російсько-українську війну. Але чи справді це допоможе її завершити?

Попри те, що в Кремлі ясно дають зрозуміти, що ніякі переговори по наративах, написаних не в Москві, відбуватись не будуть, з різних сторін світу тема замирення України з Росією активно підігрівається. І хоча в більшості випадків – це політико-дипломатична гра, направлена, переважно, на західну публіку, в українському суспільстві кожна спроба поговорити про "переговори" викликає неабиякий сплеск "пошуку зради".

Один з останніх випадків – обговорення "мирного плану", обриси якого зробив у своїй колонці, присвяченій завершенню активних бойових дій в російсько-українській війні, колишній прем’єр Великої Британії Борис Джонсон. І хоча його бачення розв’язання проблеми – це, скоріше, намагання продемонструвати своєму "американському другу", кандидату в президенти США Дональду Трампу, яку політику останній може провадити, якщо вдруге зайде у Білий дім, Джонсон враз став для українців ледь не зрадником.

Про що ж насправді йдеться в його колонці?

Відео дня

Приміром, в ній екс-прем’єр Великобританії запропонував життєво необхідне зняття заборон на використання Україною зброї союзників - з можливістю ударів по військовій інфраструктурі ворога. Або прискорення вступу України до ЄС та НАТО в кордонах станом на 24 лютого 2022 року та армією, яка має досвід війни з РФ.

Однак, на його думку, якщо Путін погодиться домовлятися, то Україна має офіційно тимчасово відмовитися від повернення частини Донецької області та Криму. Російський диктатор в такому разі отримує зняття санкцій та повернення на міжнародні майданчики.

Саме на ці пункти "плану Джонсона" українське суспільство відреагувало неоднозначно. Звучали голоси, що це – капітуляція, а також пропозиції поставити себе на місце українців, які живуть на окупованих територіях (які пропонується залишити під "владою" РФ).

Мирні соколи "трампістські"

З "планом Джонсона" перегукуються й деякі ідеї колишнього держсекретаря США часів президентства Трампа Майка Помео. Серед його "пропозицій для Трама" теж є зняття обмежень на використання західної зброї для України. При цьому, як і сам Трамп, Помпео пропонує надавати Україні лише збройову допомогу і лише у форматі ленд-лізу.

"Нехай Україна позичить на купівлі зброю скільки їй буде потрібно", - зауважив колишній американський чиновник.

Це, до речі, цілком корелюється з ідеями самого Трампа, який вважає, що фінансування України має стати головним болем для ЄС.

Так само, як і колишній британський прем’єр, Помпео підтримує ідею прискореної євроатлантичної інтеграції України. Однак в його "пропозиціях" немає жодного слова про миттєве повернення фактичних кордонів України до кордонів 1991 року. Крим визнається демілітаризованою зоною, і на цьому крапка.

"Ніхто не визнає російської окупації та заявленої анексії будь-яких українських територій - так само, як ми ніколи не визнавали радянську інкорпорацію балтійських держав і не визнавали Східної Німеччини до 1974 року. Крим демілітаризовано. Україна відновлюється за рахунок репарацій із заморожених резервів центрального банку Росії, а не з доларів платників податків США", - таким бачить майбутнє Майк Помпео.

Для росіян, на його думку, варто застосовувати метод батога та пряника. Якщо підуть на перемовини та виконають умови мирного плану, то санкції буде знято. Якщо ж комизитимуться, то світовий рекорд обмежень буде оновлено. Хоча без надійного контролю над обходом санкцій, нові обмеження просто збільшать для Кремля вартість війни, та й по всьому.

Самі Джонсон і Помпео наголошують, що їхні ідеї - це не догма, якою обов’язково керуватиметься Дональд Трамп в разі перемоги на виборах в США, а лише пропозиції. Тобто, після китайського - це не перший і не останній мирний план.

Кастинг на лояльність

Озвучені плани дійсно не варто сприймати як Біблію для команди Трампа. Експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв припускає, що "план Помпео", можливо, і розглядався оточенням Дональда Трампа, проте поки не зрозуміло, чи буде на нього робитися ставка в разі перемоги колишнього президента на виборах в США.

"Чому з'явився цей план? Ймовірно, Помпео чи хтось з його оточення пропонував його Трампу. Ймовірно, він навіть розглядався. Поки не очевидно, чи він є пріоритетним, чи ні, але згадайте пропозиції Трампа надавати Україні всю необхідну зброю, якщо вона погодиться в цілому на переговори. В цей наратив пропозиція Помпео лягає дуже добре, якщо не сказати ідеально. І саме Помпео знає, як це організувати", - зазначає Краєв, нагадуючи, що Майк Помпео, попри звільнення з посади за часів президентства Дональда Трампа, досі підтримує контакти з його командою.

Експерт не виключає, що Помпео, таким чином, бореться і за власне політичне майбутнє: хоче стати "головним з українського питання" в разі зміни адміністрації у Білому домі.

"Щодо нашого профілю - це непогана можливість заспокоїти і нашу владу, і загалом українців щодо Трампа й нового терміну його президентства. Мовляв, є, з чим працювати, і саме я, Помпео, буду вашим спецпредставником з цього питання", - додав Краєв.

За словами експерта з міжнародної безпеки Фонду Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва Тараса Жовтенка, вся кампанія Трампа виглядає як кастинг. Тобто, колишній очільник Білого дому він влаштовує якісь "соціалістичні змагання" серед свого оточення: "Той, хто найкраще і найбільш ефективно пояснить, що насправді Дональд – не ідіот, і те, що він несе – не повня маячня, може претендувати на якусь посаду в його ймовірно майбутній адміністрації".

Політолог Володимир Воля погоджується, що мирні плани, які озвучуються все частіше, - це спосіб для "людей з оточення Дональда Трампа" забезпечити собі місце під сонцем в разі перемоги екс-президента США на виборах. При цьому, ця хвиля "мирних планів" не означає примус України до миру. Навіть

Китай під час візиту міністра закордонних справ Дмитра Кулеби визнав, що умов для перемовин наразі немає.

"Що стосується загалом мирних переговорів і планів, то я б, приміром, не перебільшував значення вояжів Орбана. Та і візит до Китаю очільника українського МЗС – це, швидше, лише пошук точок дотику", - наголосив експерт.

Почути кожного

Керівник Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик підсумовує усі "мирні плани", які, ймовірно, пропонуються як бачення шляху для команди Трампа, відомою фразою відомого в Україні "легітимного" втікача Віктора Януковича: "Почую кожного". На переконання експерта, усі пропозиції "людей з оточення Трампа", які зараз бачить світ – далеко не останні. Але, при цьому, варто брати до уваги, що частина озвучених ідей може бути використана. Адже тези "мирних ініціатив" частково перегукуються з риторикою самого екс-президента США.

Приміром, як вже було сказано вище, щодо допомоги Україні у форматі лендлізу. До речі, цей формат частково вже відображено в американському законопроєкті про 61 мільярд на військову допомогу нашій державі. Разом з тим, все це може й далі обговорюватися та корегуватися. Особливо, з огляду на зміни обставин – зокрема, ситуації на полі бою, появи "чорних лебедів" чи інших чинників.

За словами Кулика, також ще варто почекати кроків команди від поки що неофіційної конкурентки Трампа на президентських перегонах – Камали Гарріс (з’їзд Демократичної партії, на якому відбудеться офіційне висунення кандидата, запланований на 19-22 серпня). Досі вона підтримувала політику Білого дому, проте життя не стоїть на місці.

Офіційний Київ не критикував останніх ініціатив "від Джонсона" та "від Помпео".

За словами віце-прем’єр з питань європейської інтеграції України Ольги Стефанишиної, пропозиції Джонсона створюють поле для дискусій, а, отже не істиною в останній інстанції: "Він діє в найкращих інтересах України і може собі таке дозволити, бо знає позицію нашого президента і позицію українців".

Своєю чергою, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зауважив, що "план Помпео" - найбільш реалістичний сценарій, який міг би бути впроваджений і може обговорюватись.

Врешті, президент України Володимир Зеленський також анонсував появу плана дій щодо досягнення миру, розробленого Україною до зими: "Потрібні терпіння, підтримка та дипломатичний тиск - це три чинники справедливого припинення війни".

Ярослав Конощук