За даними ЗМІ, міністерство Шойгу зібрало щонайменше 492 тисяч мобілізованих.

В Російській Федерації здійснюється пошук додаткових джерел поповнення бойових втрат.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ у Facebook.

Російське командування продовжує роботу зі звільненими через поранення військовослужбовцями. Зазначається, що їм пропонують пройти перенавчання на облікові спеціальності, пов’язані з меншим обсягом фізичного навантаження.

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Мобілізація в Росії

21 вересня Путін у відповідь на військові поразки на фронті оголосив у Росії часткову мобілізацію. Проте вже за місяць заявив, що її завершено.

На думку західних експертів, хід примусової мобілізації тимчасово призупинили, щоб звільнити бюрократичну пропускну здатність для звичайного осіннього призову.

За даними ЗМІ, міністерство Шойгу зібрало щонайменше 492 тисяч мобілізованих.

Мобілізованих після стихійних навчань зі зброєю кидають на найгарячіші ділянки фронту. Серед резервістів відзначається вкрай низька мотивація, фіксують непоодинокі випадки втечі солдат з військових частин.

У російських містах вже з'являються повідомлення про смерть новобранців на війні.

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